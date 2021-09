Rozbřesk: Další zrychlení inflace. Poslední argument pro další růst sazeb

Srpnová inflace zrychlila, a to vůbec ne málo. Opět překvapila většinu trhu včetně ČNB a vyskočila na 4,1% - nejvyšší úroveň od roku 2008. Zdá se, že na vině je opět ve větší míře jádrová inflace. Tu žene vzhůru na jednom z předních míst imputované nájemné tažené rostoucími cenami nemovitostí a cenami ve stavebnictví (ty se do imputovaného nájemného v CPI přímo promítají).

Rychle rostoucí ceny stavebních materiálů se také promítají do rychlého zdražování oprav a vybavení bytů a domů. A dalším tahounem inflace zůstávají ceny potravin (zejména máslo a vejce) a v oddíle doprava ceny pohonných hmot (+19% meziročně) . V průběhu podzimu může sice lehce odeznívat vliv dražších pohonných hmot, na druhé straně se teprve začne naplno projevovat dražší elektrická energie. Ta dnes meziročně zlevňuje o zhruba 3% (zemní plyn ještě více), to se však brzy změní. To pravděpodobně vytáhne českou inflaci ke konci roku do blízkosti 5%.



Kombinace vysoké aktuální inflace a napjatého trhu práce přitom bude jedním ze zásadních argumentů, proč bude ČNB do konce roku pokračovat v pravidelném zvyšování úrokových sazeb.





Ke kosmetickému útlumu měnové expanze včera sáhla i ECB. Lepší finanční podmínky a pravděpodobně i o něco vyšší inflační prognóza vedly ECB k lehkému zmírnění nákupů v rámci pandemického programu PEPP - které by měly být podle ECB nižší než v předešlých dvou kvartálech. To ECB nakupovala v průměru tempem okolo 80 miliard eur za měsíc. Pokud se nyní vrátí k tempu z počátku roku, mohlo by to znamenat nákupy tempem okolo 60 miliard eur měsíčně.

Důležité však je, že ECB nechápe takový krok jako “ústup od měnové expanze” (“tapering”, který bude zvažovat brzy Fed), ale slovy hlavního ekonoma Philipa Lana jako operativní změnu v měnové politice (tempo nákupů může kdykoliv flexibilně opět zvýšit). Christine Lagardeová na tiskové konferenci zase hovořila pouze o “rekalibraci” programu a vyslala jasný signál, že trvalý útlum pandemického programu je zatím předčasnou otázkou.



*** TRHY ***



Koruna

Včerejší zasedání ECB nakonec koruně příliš nepomohlo. Zisky eura byly jen dočasné a výkon globálních akciových trhů spíše špatný. Nepomohly dvakrát ani ztráty sousedního zlotého. Česká měna tak zařadila “zpátečku” a vrátila se do blízkosti 25,45 EUR/CZK. Dnešní zrychlení domácí inflace asi nebude stačit na obrat ve spíše negativní náladě posledních dní.



Zahraniční forex

Zasedání ECB tentokrát nevyvolalo vlnu volatility, resp. přivodilo jen dočasné zpevnění eura, které bylo vyvoláno počáteční reakcí na oznámení, že centrální banka ve čtvrtém čtvrtletí zpomalí nákupy dluhopisů.

Poslední pracovní den týdne přinese ze zajímavějších dat jen americkou výrobní inflaci, která napoví, jak by mohla dopadnout ta spotřebitelská - zejména Fedem sledovaný jádrový index PCE.



Vysoká srpnová inflace vyvolala na polských finančních trzích dojem, že utažení měnové politiky NBP musí být za dveřmi. Série názorů komunikovaná tento týden primárně guvernérem NBP Glapinským tento jestřábí dojem zcela rozprášila. Vše vyvrcholilo včerejší tiskovou konferencí šéfa NBP, který potvrdil názor komunikovaný ve středečním komentáři k zasedání NBP, že současná vysoká inflace je způsobena nabídkovými faktory (např. zelenou politikou EU). Ty NBP nemůže ovlivnit, a proto by bylo chybou v takové situaci zvyšovat úrokové sazby (s čímž ještě před týdnem peněžní trh počítal). Guvernér NBP svůj holubičí názor podpořil tím, že nevidí žádné známky mzdové spirály (která by utažení měnové politiky implikovala).

Pro zlotý je prezentovaná rétorika NBP velmi nebezpečná, neboť bude držet reálné úrokové sazby negativní, což může vést k prudkému odlivu krátkodobého kapitálu v situaci, kdy se zhorší sentiment na globální trzích (např. v důsledku jestřábí komunikace ze strany Fedu).



Akcie

Americké akciové trhy po dlouhé růstové sérii, kdy téměř denně docházelo k dosahování nových historických maxim, prošly dalším mírným výběrem zisků. Index S&P 500 si připsal již čtvrtý pokles v řadě, což jsme naposledy zaznamenali v červnu. Z technického pohledu index S&P 500 podobně jako ve středu bojoval o udržení psychologické hranice na 4500 bodech, avšak včera již tuto úroveň neudržel. Prolomení této hranice by mohlo otevřít prostor pro další pokles až na nejbližší důležitý support 50denního klouzavého průměru na úrovni 4421 bodů. Akcie Chevron neztratily víc jak 0,5 %, akcie Exxon Mobil stagnovaly a akcie ConocoPhillips dokonce lehce zpevnily. Akcie Moderny posílily o více než 7 % na přibližně měsíční maxima.