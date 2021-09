Hlas z Morgan Stanley: Začínají trhy věštit obrat směrem nahoru?

Na počátku roku se výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů pohybovaly směrem k 2 % a vládlo přesvědčení, že ekonomika prochází silným oživením. Pak finanční trhy otočily, výnosy klesly, na akciovém trhu šly dolů cyklické tituly. A později se ukázalo, že šlo o dobrý odhad slábnoucího oživení. Pro Bloomberg Markets to uvedl Andrew Slimmon z Investment Management, podle kterého se nyní děje něco opačného než na jaře.



Slimmon se tedy na základě pohybu výnosů obligací domnívá, že ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku přijde „zvýšená akcelerace“ amerického hospodářství. K opačnému názoru by jej podle jeho slov přiměl posun výnosů směrem k 1 %, k ničemu takovému ale nyní nedochází, přestože některá data přicházející z ekonomiky představují negativní překvapení. K tomu stratég dodal, že sazby jsou drženy dole politikou centrálních bank a podle jeho názoru trhy očekávají jejich růst.



Bude tedy konec roku pozitivní i pro akcie? Zde Slimmon uvedl, že si tím není tak jistý u kapitalizací váženého akciového indexu. Jeho velkou část totiž představují akcie a firmy s relativně vysokým očekávaným růstem. A takové akcie jsou obvykle citlivější na pohyb sazeb, takže pokud by měly výnosy obligací znatelně růst, nemusí to být pro tyto tituly pozitivní, přestože vyšší výnosy obligací by odrážely lepší ekonomický vývoj.

Sílící ekonomické oživení by se mělo projevit i na ziskovosti obchodovaných firem. Slimmon k tomu uvedl, že se právě zúčastnil konference průmyslových firem a ze slov jejich zástupců je zřejmé, že tyto společnosti mají vysoký objem objednávek pro celý příští rok. A vedení těchto firem je velmi optimistické ohledně budoucí ziskovosti. I kdyby tedy vyšší sazby mohly doléhat na rychle rostoucí firmy, čtvrté čtvrtletí by mohlo být jinak dobré i pro akcie, protože se sejde sílící ekonomika i ziskovost obchodovaných společností, míní stratég.



Následující graf porovnává odhadované zisky na akcii od a podle současného konsenzu:





Zdroj:



Pro letošní rok se obě hodnoty výrazně neliší, ale konsenzus je ohledně příštího roku znatelně optimističtější, protože EPS odhaduje na 221 dolarů, zatímco jen na 209 dolarů, což u jeho odhadů představuje pouze asi 2% meziroční růst. Slimmon se přitom v rozhovoru nevěnoval tomu, jaká jsou jeho konkrétní očekávání a jak by se případně odchylovala od uvedených predikcí.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets