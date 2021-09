Víkendář: Co vyžaduje úspěšná transformace firmy

Odborník na firemní strategie John Kotter před 25 lety tvrdil, že 70 % plánů na transformaci společnosti skončí neúspěchem. Na stránkách Harvard Business Review to tvrdí Paul A. Argenti, Jenifer Berman, Ryan Calsbeek a Andrew Whitehouse. A shrnují výsledky svého výzkumu, který měl ukázat, co je podmínkou transformace úspěšné.



Ekonomové na úvod uvádějí, že podle novějších dat čelí zmíněnému neúspěchu dokonce 78 % firem. Takový podíl společností tedy není schopen úspěšně dokončit výraznou změnu v jejím chodu a směru, kterým se ubírá. Detailnější pohled na úspěšné firmy pak ukazuje, že obvykle sdílí několik hlavních atributů. Mezi ně patří lepší kompenzace a odměny zaměstnanců ve srovnání s méně úspěšnými společnostmi.



K tomu úspěšnější firmy více používají opce jako nástroj odměn. Zaměstnanci pak u nich obecně vykazují vyšší míru spokojenosti a při přijímání zaměstnanců nových dávají úspěšné společnosti větší důraz na rovnost. Dále se ukázalo, že úspěšnější společnosti mají více žen ve vedení a ženy také drží větší podíl na celkovém počtu zaměstnanců.



Argenti a jeho kolegové provedli i detailní výzkum v několika společnostech, které jsou známé svou úspěšnou transformací. Včetně , u kterého vyzdvihují změnu jeho celkové vize a firemní kultury. Pro tu dřívější byla totiž typická vzájemná soutěživost a individualismus, ale nový ředitel Satya Nadella začal prosazovat empatii, porozumění a novou misi, která definovala místo společnosti v celém světě. To celé vyžadovalo podle ekonomů značnou snahu, včetně změny v systému odměn, a celý proces stále není u konce. Ovšem již nyní u vykazuje spokojenost asi 95 % zaměstnanců a podobný podíl by jej doporučil jako zaměstnavatele jiným.



Další případovou studií byla společnost PayPal. Po odtržení od společnosti v roce 2015 došlo ke změně v misi, vizi a hodnotách firmy, což se projevilo na prudkém růstu počtu klientů. Mezi hlavní pilíře změn přitom patřila podle ekonomů změna v přístupu k obměnám zaměstnanců. Ukázalo se totiž, že na nižších úrovních trpí lidé ve společnosti obavami z finanční situace i přesto, že jejich odměny byly obecně nadstandardní. Firma začala sledovat disponibilní příjmy svých lidí, nabídla jim v rámci odměn své akcie a poskytuje služby v oblasti finančního plánování a financování zdravotní péče.



Ekonomové také poukazují na společnost , do jejíhož čela přišla v roce 2017 Michele Buck. Pod jejím vedením se kapitalizace firmy zvýšila asi o 14 miliard dolarů na současných zhruba 36 miliard dolarů. I vedení této společnosti se zaměřilo na odměny včetně vyrovnání odměn mužů a žen. A celkově společnost pokročila směrem k větší rovnosti zaměstnanců. Ekonomové tak dochází k jednoduchému závěru: Pokud má být transformace nějaké společnosti úspěšná, měla by se starat zejména o své zaměstnance.



Zdroj: HBR