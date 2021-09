Lufthansa prodá nové akcie za 2,14 miliard eur. Chce tak splatit pomoc Německa

Deutsche plánuje získat prodejem nových akcií 2,14 miliardy eur a splatit tak německou vládní výpomoc při koronaviru. Akcie dnes navzdory nízké emisní ceně, kterou trh dlouho očekával, rostou o 7 %.

Aerolinky nabídnou nové akcie za 3,58 eura za kus, což je méně než polovina páteční závěrečné ceny 8,21 eura. Podle nedělního prohlášení chce do konce roku vrátit všechny státní půjčky za 9 miliard eur. Úplné splacení osvobodí Lufthansu od restriktivních podmínek navázaných na poskytnutou pomoc a také od platby represivních úroků.

Prodej akcií bude končit 5. října, a tak se těmto aerolinkám nepodaří splnit cíl generálního ředitele Carstena Spohra splatit úvěr ještě před volbami. Začátkem tohoto měsíce řekl, že se budou snažit zajistit si dohodu s vládou kancléřky Angely Merkelové ještě předtím, že opustí úřad.

Akcie tohoto dopravce letos v době nejistoty ohledně obnovení cestování odepsaly více než pětinu své hodnoty. Euforii z očkování tak nahradilo vystřízlivění, že nejziskovější mezikontinentální trasy letos běžné toky cestujících už nezažijí.

"Načasování navýšení vlastního kapitálu je záhadné," řekl Daniel Roeska, analytik společnosti Sanford C. Bernstein. "Kdyby získání kapitálu navýšili až po znovuotevření klíčových dálkových trhů, mělo by to u akcionářů větší přízeň."

Německo na začátku pandemie souhlasilo s tím, že Lufthansu zachrání, když zákaz cestování znamenal odstavení celosvětových flotil. Splacení této podpory by osvobodilo společnost od závazků, kterými Evropská komise podmínila schválení dohody. Konkrétně jde o zákaz dividend, manažerské bonusy a jakýkoli nákup více než 10% podílu konkurenční letecké společnosti.

Po navýšení kapitálu zůstane stále nesplaceno 1,5 miliardy EUR z původních 9 miliard EUR. Dříve už bylo splaceno 2,7 miliardy EUR a 3,9 miliardy EUR zůstalo nevyčerpáno. Zhruba 1,5 miliardy eur z prodeje akcií se použije na snížení takzvaného tichého podílu Německa, přičemž zbytek bude splacen z cashflow do konce roku. Co společnost udělá se zbytkem příjmů z prodeje, nesdělila.

"Vždy jsme dávali jasně najevo, že si stabilizační balíček ponecháme jen tak dlouho, jak to bude nutné," uvedl Spohr v prohlášení.

Snaha splatit prostředky před volbami přichází poté, co konzervativní strana Merkelové ztratila půdu pod nohama ve prospěch sociálních demokratů Olafa Scholze, a právě u této strany se očekávalo, že bude držet podíl Lufthansy déle. Pokud Scholz nahradí Merkelovou, jak naznačují průzkumy veřejného mínění, pravděpodobně ho čekají ještě dlouhá jednání o vytvoření koalice.

Přestože se evropští dopravci, jako je , už začínají vzpamatovávat z krize díky obnově létání na krátké vzdálenosti, zásadní trhy, jako je ten transatlantický trh, zůstávají z velké části uzavřené a připravují tak aerolinky o nejcennější zdroje příjmů. Nadějí je zpráva Financial Times, podle které dnes Bidenova administrativa oznámí, že očkovaní pasažéři z EU a Velké Británie budou moci od listopadu cestovat do USA. očekává, že počet cestujících dosáhne v následujících měsících přibližně poloviny úrovně roku 2019.

Zdroj: Bloomberg