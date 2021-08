Německý stát prodá až čtvrtinu ze svého dvacetiprocentního podílu v Lufthanse

Německý stát prodá až čtvrtinu svého dvacetiprocentního podílu v letecké společnosti . Informoval o tom dnes německý fond pro hospodářskou stabilizaci WSF. Zmínil přitom pozitivní vývoj největších evropských aerolinek, kterým německá vláda poskytla kvůli dopadům pandemie covidu-19 záchranný balík. Akcie Lufthansy klesají aktuálně o 3,2 %.



Pětinový podíl německý stát v letecké společnosti získal za 300 milionů eur (7,6 miliardy Kč) jako součást záchranného balíku. Státní pomoc za devět miliard eur byla podmíněna restrukturalizací aerolinek. Fond WSF do letecké společnosti investoval 5,7 miliardy eur. Zbytek do zmíněných devíti miliard eur činil syndikovaný úvěr od státu a soukromých bank.



WSF uvedl, že celý podíl, jenž má nyní cenu přes jednu miliardu eur, prodá do konce roku 2023. plánuje emisi nových akcií, aby mohla daňovým poplatníkům vrátit část peněz ze záchranného programu. K emisi přistoupí patrně před parlamentními volbami, které se v Německu budou konat 26. září. Akcionáři schválili možné zvýšení kapitálu o 5,5 miliardy eur.