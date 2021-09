Slovensko snížilo výhled růstu ekonomiky, i kvůli dopadům třetí vlny koronaviru

Slovenské ministerstvo financí snížilo výhled růstu domácí ekonomiky na tento i příští rok, oživení hospodářství podle něj přibrzdí třetí vlna epidemie nemoci covid-19. Export ze země zase poznamená nedostatek součástek a Slovensko bude čelit vyšší inflaci. Vyplývá to z nejnovější prognózy, kterou dnes úřad zveřejnil.



V nejnovějším odhadu analytici ministerstva počítají s letošním růstem hrubého domácího produktu (HDP) země o 3,7 procenta, zatímco v červnové prognóze očekávali, že ekonomika přidá 4,6 procenta. Pro příští rok pak snížili výhled růstu HDP na 4,2 z dosavadních pěti procent.



"Třetí vlna pandemie přibrzdí oživení slovenské ekonomiky. Spotřeba domácností v závěru roku klesne a zotavení trhu práce se odsune. Vliv pandemie na ekonomiku a zaměstnanost ovšem bude mírnější než v závěru roku 2020," uvedli analytici ministerstva.



Loni slovenská ekonomika kvůli dopadům koronavirové nákazy klesla o 4,8 procenta. Šlo o první pokles slovenského hospodářství od globální finanční krize z roku 2009.



Podle ministerstva financí třetí vlna koronavirové nákazy v zemi sice výrazněji nezvýší počty lidí bez práce, zaměstnaných osob na pětimilionovém Slovensku ale podle odhadu bude v průměru o 66.000 méně než v roce 2019.



Mírně lepší hospodářský vývoj oproti dosavadnímu odhadu slovenské ministerstvo financí předpokládá v roce 2023, a to v souvislosti s čerpáním peněz z evropských fondů z končícího sedmiletého rozpočtového období.



Ekonomové ministerstva očekávají zesílení inflačních tlaků ve druhém letošním pololetí. Spotřebitelské ceny by letos měly stoupnout o 2,5 procenta a v příštím roce až o 4,2 procenta, a to i kvůli očekávanému zvýšení regulovaných cen energií.