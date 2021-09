PPF Financial Holdings a.s.

IČ: 10907718

LEI: 31570014BNQ1Q99CNQ35



PPF Financial Holdings a.s. uveřejňuje informaci o IFRS konsolidovaných výsledcích za první pololetí 2021. Více informací v anglickém jazyce zde a českém jazyce zde.

(komerční sdělení)