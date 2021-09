Krvavé úterý na Wall Street

Úterní obchodování v USA ne neslo od samého začátku na velmi negativní vlně, kdy vlastně celý den hlavní akciové indexy ztrácely, aby uzavřely den takřka na denních minimech. Se zvýšenou volatilitou byl tentokrát spojen i vyšší zobchodovaný objem než bylo běžné v minulých dnech. A jaké byly hlavní příčiny dnešního výrazného propadu? Jedním z důvodů byl výraznější růst výnosů na amerických státních dluhopisech - to je v poslední době hodně sledovaný ukazatel i v souvislosti s akciemi. S rostoucími výnosy dnes "paradoxně" klesalo i zlato - tomu obecně vyšší výnosy nesvědčí, dokonce natolik, že dnes neplatilo ani pravidlo - "když se silně vyprodávají akcie, uteč do zlata". Investoři evidentně utíkali spíše do státních dluhopisů. Dalším důvodem pak je aktuální "energetická krize", pokud to tak chceme nazývat, a obava z toho co přinese, respektive nepřinese. Konkrétně jde o prodlužování výrobního řetězce (hlavně v Číně) a z toho pramenící prodlevy ve výrobě. Ropa v úvodu dne rostla a Brent dokonce na chvíli překonal hranici 80 USD za barel, v průběhu dne však výprodejům neunikla ani zmiňovaná ropa, když ukončila obchodování s přibližně jednoprocentní ztrátou. V neposlední řadě pak USA opět brzy narazí na dluhový strop - Janet Yellenová dnes odhadla, že by tomu mělo být 18.10.2021. Ovšem z historie víme, že to trhy zpravidla příliš netrápilo, i když by v delším horizontu (alespoň dle mého názoru) trápit mělo.

Nejslabším článkem dne byly dnes jednoznačně technologie (Apple -2,4 %, Alphabet -3,7 %, -3,6 %, -6,1 %, -3,7 %, -4,4 %). Naopak jediným "neporaženým" sektorem byl ten energetický, který si v průměru připsal +0,5 % (Chevron +0,4 %, Mobile +1,1 %, +1,1 %).