Víkendář: Dolar ve světové ekonomice, stablecoins a CBDC

Profesor Cornell University Eswar Prasad míní, že tradiční peníze se již blíží svému konci, budoucnost mají digitální měny centrálních bank a stablecoins (viz Víkendář: Prasad o budoucnosti peněz a konci jejich fyzické formy). Co si myslí o další budoucnosti dolaru ve světové ekonomice a snahách Číny o zvýšení významu renminbi?



Prasad je podle svých slov fanouškem dolaru a Čína se snaží zvýšit váhu své měny, což se projevuje i na tom, že je jednou z prvních zemí, která hodlá používat digitální formu své měny. Konkrétně by „v několika následujících letech“ mělo být renminbi používáno v celé ekonomice nebo alespoň v její většinové části. Nezaspaly tedy Spojené státy nástup Číny v této oblasti?



Profesor podle svých slov není přesvědčen, že by v oblasti digitálních měn centrálních bank CBDC existovala výhoda prvního. Tedy že by Čína nějak získala tím, že je v této oblasti napřed. Její centrální banka navíc neindikovala, že by chtěla renminbi prosazovat na mezinárodní úrovni, i když Prasad míní, že domácí úspěch digitálního renminbi by přinesl i jeho intenzivnější používání při vypořádání mezinárodních transakcí.



Na to, aby nějaká měna získala dlouhodobě silnou pozici ve světové ekonomice, ale podle experta nestačí jen dostatečně velký finanční trh a domácí hospodářství. Nutná je kvalita domácích institucí a systémů, včetně vlády práva a podobných faktorů. Zde pak Čína za Spojenými státy stále významně zaostává, proto se Prasad domnívá, že pozice dolaru nebude ohrožena ani digitalizací čínské měny.



Prasad následně hovořil o tom, že podle něj by digitální dolar znamenal nižší relevanci kryptoměn i takzvaných stablecoins, které jsou kryty nějakým aktivem. A to na straně efektivity transakcí. Něco jiného ale může platit v oblasti anonymity, protože ta by byla u CBDC dotčena, zatímco kryptoměny by jí měly zachovávat více. Profesor v této souvislosti poukázal na bitcoin, u kterého se podle něj předpokládalo, že anonymita bude úplná, ale ukazuje se, že i zde může být rozkryta.



Právě rozdíl v míře anonymity tak nakonec může vést ke vzniku systému, kde vedle sebe budou existovat CBDC a kryptoměny, popřípadě stablecoins. Každé aktivum bude využíváno pro jiný účel, protože bude mít jinou charakteristiku. Jinak řečeno, funkce, které doposud zajišťovaly tradiční peníze, mohou být v budoucnu rozděleny mezi různá aktiva.



Na Yahoo Finance pak poukazují i na to, že v souvislosti s kryptoměnami se stále více hovoří o potřebě regulace a jejích konkrétních formách. K tomu stanice poukázala na to, že stablecoins nemusí být ani zdaleka plně kryty jinou měnou a za příklad dala Tether. U něj bylo nedávno zveřejněno, že hotovost u něj představuje jen malou část celkových aktiv, kterými je kryto:







Ve druhém grafu Yahoo Finance ukazuje vývoj celkové kapitalizace stablecoins a její rozdělení na hlavní komponenty:







Zdroj: Yahoo Finance