"Žiješ jen jednou", drobní tradeři teď už ale při poklesu tolik nekupovali

Drobní tradeři byli letos zatím nejdychtivějšími kupujícími, když se trhy vydávali dolů. Teď to ale vypadá, jako by elán ve stylu „žiješ jenom jednou“ trochu vyprchával.

Index S&P 500 strávil na konci září dva týdny v červeném poli v kuse. Další výprodeje nastaly minulý týden, drobní obchodníci s opcemi, tedy ti, co najednou nakoupí nejvýše deset kontraktů, už ale ani v jednom z případů nereagovali tak nadšeně jako dříve.

Když široký akciový index S&P 500 koncem minulého měsíce kontinuálně padal, utratili za býčí kontrakty jenom 43 procent celkového objemu. To je letos zatím nejméně, napsal Bloomberg.

A minulý týden stejní obchodníci nadšeně naskakovali do put opcí, tedy těch, které je pak opravňují pozice prodávat. Ukazuje to prémie, kterou obchodníci s malými loty platí, aby se chránili před možným poklesem. Ta má k lednovým vrcholům pořád daleko, s klesajícím trhem ale její hodnota narůstala. Naznačuje to, že se čekají další ztráty.

„Současné trhy jsou stále závislejší na fanatické víře v buy-the-dip, v čemž je ještě podporuje ´odhodlaný Fed´, který směrem k zotavující se ekonomice nabírá jestřábí tón. Rizika jsou v této situaci stále reálnější,“ uvedli stratégové ve včerejším komentáři. Klesající ochota nakupovat při poklesu a jestřábí americká centrální banka by podle nich nakonec mohly přebujelé trhy ohrozit.

Wall Street se v úterý vzchopila a všechny tři hlavní akciové indexy vyrostly z pondělních výprodejů. Podle údajů společnosti Fidelity přišlo nejvíce příkazů k nákupu na společnosti , a .

Situace ale není tak jednoznačná. Technologické těžké váhy se na platformách Fidelity kupovaly i během pondělního sesunu. Nákupy individuálních akciových titulů a ETF ze strany masy denních obchodníků tedy vytrvaly.

Podle derivátových stratégů může plné zotavení trhu ještě nějaký čas trvat. S&P 500 minulý týden dokončil svou čtvrtou nejdelší šňůru bez 5% pauzy, či konsolidace v nastoleném trendu (pullback) za půl století. V minulých případech dokázaly akcie překonat svoje předešlá maxima během následujícího měsíce jenom jednou.

Zdroj: Bloomberg