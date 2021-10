Funkční parita elektromobilů a kandidáti na podhodnocenou část vertikály

Jedním z nejpopulárnějších investičních témat současnosti je elektrifikace silniční dopravy. Morningstar před pár dny přišla se seznamem elektrifikačních sázek mimo téměř konečnou část celé vertikály, tedy samotné automobilky (úplně konečnou částí by byla nabíjecí infrastruktura). Podívejme se s pár poznámkami na něj.

1. Pětka z elektrické vertikály: Podle Morningstar budou v roce 2030 tvořit dvě třetiny prodaných aut ve světě právě elektromobily a hybridy. Oné neatomobilkové části celé elektrovertikály přitom bývá věnována mnohem menší pozornost než třeba tomu, jak si vede , kolik hodlá do elektřiny investovat , a podobně. Morningstar přitom tvrdí, že v onom zbytku vertikály lze najít podhodnocené akcie. Mají jimi být , BorgWarner, International a Sociedad Química y Minera de Chile.

Poslední jmenovaná akcie a společnost je těžařem lithia a jeho vztah k elektromobilitě je tak zřejmý – jde o počátek celé vertikály. by s řadou vyráběných materiálů měl být klíčovým dodavatelem v celé elektrické vertikále a u elektromobilů by prý měl mít o 50 % vyšší tržby než u vozů se spalovacími motory.

zase cílí na skutečný konec elektrické vertikály, protože buduje síť dobíjecích stanic. Zajímavé přitom je, že u něj Morningstar dodává, že tato utilita je samozřejmě regulovaným byznysem. A Kalifornie má ohledně regulace na straně financí „vstřícný přístup“, protože „chápe, že potřebuje finančně silné utility, které jsou schopny získávat kapitál pro naplnění environmentálních cílů“.

2. BorgWarner: Tato firma má podle odhadů Morningstar hodnotu akcií na téměř 70 dolarech, cena se pohybuje kolem 44 dolarů. Tedy slušný implikovaný potenciál pro firmu, která vyrábí řady automobilových systémů a součástek, včetně těch u motorů, dílů baterií, k tomu software elektromobilů a třeba dobíjecí systémy. Nyní firmě elektromobily generují asi 3 % tržeb, v roce 2030 by to prý mělo být asi 45 %. Největšími klienty firmy jsou nyní a .

Pokud se podíváme na výsledky, zjistíme, že za posledních 12 měsíců generovala společnost na provozním toku hotovosti 1,48 miliard dolarů, po investicích firmě zbylo 0,85 miliard dolarů. Předchozí dva roky to bylo 0,53 a 0,58 miliardy dolarů. Beta, jako ukazatel rizika, se relativně nedávno pohybovala u dvou, nyní je podle Zacks na hodnotě 1,47. Tedy riziko stále znatelně nad celým trhem. Požadovaná návratnost by se tak mohla pohybovat kolem 9,4 %.

Pokud by BorgWarner od nynějška generoval stále oněch 0,85 miliard dolarů, současná hodnota tohoto toku hotovosti by podle mých kalkulací dosáhla 8,82 miliardy dolarů. Pokud by tato hotovost patřila akcionářům, můžeme výslednou hodnotu směle porovnat s kapitalizací, která dosahuje 10,5 miliard dolarů.

Je tedy vyšší a to znamená, že očekávání trhu jsou o něco výše, než oněch stagnujících 0,85 miliard dolarů. Konkrétně mi vychází, že kapitalizaci by ospravedlnilo, kdyby tato částka ročně rostla asi o 1,5 % ročně. Pokud by se tedy podařilo dlouhodobě dosahovat inflačních cílů kolem 2 %, Borgu by stačilo, aby na ospravedlnění své kapitalizace nominálně rostl pomaleji než inflace.

3. Parita a nová témata pro řidiče: Morningstar ohledně rozšiřování elektromobilů používá koncept funkční a nákladové parity. U té druhé není třeba dlouhého vysvětlování. Ta první by znamenala, že elektromobil je funkčně porovnatelný, či konkurenceschopný vůči spalovacím motorům. Morningstar míní, že této parity bude dosaženo ve chvíli, kdy bude mít elektromobil dojezd minimálně 300 mil a zároveň nabíjecí čas 10 minut. A obou parit bude podle firmy dosaženo kolem roku 2025, což bude znamenat exponenciální růst tržního podílu elektromobilů v druhé polovině desetiletí.

Mimochodem, během psaní tohoto článku shodou okolností poslouchám na půl ucha test Hyundai Kona na youtube kanálu Autocz. Po 38 000 ujetých kilometrech nechali mimo jiné otestovat zdraví baterie a výsledek byl na 100 %. Tedy žádná ztráty provozních kvalit. K tomu experti informovali, že zatímco vůz se (v únoru 2021) nabízel za cca 1,4 milionu Kč, nová baterie vyjde na více než 1,2 milionu Kč. Jednotlivé moduly se pak dají pořídit za 340 tisíc Kč (je jich tam 5).

Tím nechci propagovat, či naopak nepropagovat konkrétní vůz, značku, či elektromobilitu jako takovou. Jen na závěr poukázat na to, že možná již za pět, deset let bude nemalá část řidičské populace sledovat u svého vozu úplně jiné věci, než tomu je dnes.