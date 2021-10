OECD varuje vyspělé země: Připravte se na slabý růst ekonomiky a reformu penzijního systému

Hospodářsky vyspělé země se v dlouhodobém horizontu musejí připravit na zpomalení ekonomického růstu. Je potřeba, aby se zaměřily zejména na reformy trhu práce a penzijního systému, bez kterých bude hrozit zvyšování daní. Vyplývá to z dlouhodobého hospodářského výhledu, který dnes zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).



Organizace upozorňuje, že náklady spojené se splácením dluhů, které vznikly v rámci boje proti pandemii covidu-19 a jejím dopadům na domácnosti a podniky, v příštích desetiletích zastíní mnohem rozsáhlejší rozpočtové problémy. Ty budou souviset například s růstem nákladů na financování penzijního systému a zdravotní péče v důsledku stárnutí populace.



"Trendy, jako je stárnutí populace a relativní růst cen služeb, zvýší tlak na vládní rozpočty," uvedla OECD. "Fiskální tlaky plynoucí z těchto dlouhodobých trendů zastíní tlaky spojené s obsluhou covidových dluhů," uvedla podle OECD agentura APA.



Aby vlády dokázaly udržet veřejné služby a zároveň stabilizovat dluh, budou muset podle OECD dosáhnout zvýšení rozpočtových příjmů o téměř osm procent hrubého domácího produktu (HDP). Místo zvyšovaní daní však organizace vyzývá k reformám, které by podpořily zaměstnanost a zvýšily věk odchodu do důchodu, podotýká agentura Bloomberg.