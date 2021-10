Podnikatelská nálada v Německu se v říjnu čtvrtý měsíc za sebou zhoršila, výrobci se mimo jiné dál potýkají s problémy v dodavatelských řetězcích. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil výzkumný institut Ifo. Německo má největší ekonomiku v Evropě.



Index podnikatelské nálady podle Ifo klesl na 97,7 bodu ze zářijových 98,9 bodu. Jde o nejnižší hodnotu od dubna. Údaj za měsíc září institut po zpřesnění dat zvýšil o jednu desetinu procentního bodu.



Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index za říjen klesne na 97,9 bodu.



"Problémy s dodávkami způsobují firmám potíže," uvedl prezident Ifo Clemens Fuest. Dodal, že využití kapacit ve zpracovatelském průmyslu klesá. "Písek v soukolí německé ekonomiky brzdí její oživení," uzavřel.



Polovina průmyslových podniků plánuje kvůli přetrvávajícím problémům s dodávkami zvýšit ceny, což je v průzkumu rekordní hodnota, uvedl ekonom Ifo Klaus Wohlrabe. Nedostatky v zásobování polotovary a surovinami se přenášejí z výroby i do dalších odvětví ekonomiky, například do maloobchodu. To znamená, že ne každý vánoční dárek bude možné dodat včas, dodal Wohlrabe.



Očekává se, že německá vláda ve středu sníží svůj výhled letošního růstu ekonomiky. Přední ekonomické instituty zhoršily v polovině měsíce svůj společný výhled růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle nich letos zvýší o 2,4 procenta místo původně očekávaných 3,7 procenta. Na příští rok naopak čekají rychlejší oživení.



Výrazné zpomalení hospodářského růstu ve třetím čtvrtletí čeká i německá centrální banka. Uvedla to dnes ve své pravidelné měsíční zprávě. Německá ekonomika podle ekonomů v létě zažívala boom, ale problémy v dodavatelském řetězci nyní brzdí její rozsáhlý sektor výroby automobilů. Vyšší náklady na energie a přetrvávající obavy z šíření koronaviru pak mohou ovlivnit náladu spotřebitelů.



"Růst se v současném čtvrtletí pravděpodobně výrazně zpomalí," uvedla centrální banka. Dodala, že celoroční růst bude pravděpodobně výrazně nižší než její červnová předpověď 3,7 procenta.



"Krize způsobená koronavirem se změnila v krizi nedostatku," uvedl ekonom VP Bank Thomas Gitzel. Kromě problémů s nabídkou komplikuje oživení i prudký nárůst cen plynu a energií, dodal Gitzel.



Ekonom Jörg Krämer uvedl, že politici budou na nejnovější nárůst počtu nakažených koronavirem reagovat novými omezeními. Současný nárůst navíc vede k uzavírání továren, zejména v Asii, což ještě zhorší nedostatek materiálu v Německu, dodal.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. V loňském roce německá ekonomika v důsledku pandemie klesla o 4,9 procenta.