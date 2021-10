Šéf německé centrální banky Jens Weidmann z osobních důvodů odstupuje

Prezident německé centrální banky Jens Weidmann se rozhodl ke konci roku odstoupit z funkce, překvapivý krok vysvětlil osobními důvody. Deutsche Bundesbank, jak se měnová autorita v Německu oficiálně nazývá, to uvedla ve svém dnešním sdělení. Třiapadesátiletý Weidmann patří k nejkonzervativnějším členům Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB), jíž je Bundesbank členem.



Podle sdělení banky požádal Weidmann německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera o uvolnění z funkce k 31. prosinci. Weidmann je nejmladším šéfem německé centrální banky v jejích dějinách, do čela instituce se postavil v květnu 2011.



"Dospěl jsem k přesvědčení, že více než deset let je dobrý časový úsek k tomu, aby se začala nová kapitola - pro Bundesbank, ale i pro mě osobně,“ uvedl Weidmann v dopise zaměstnancům.



Weidmann poděkoval svým kolegům v Radě guvernérů za otevřenou a konstruktivní atmosféru v někdy obtížných diskusích posledních let. Šéf německé centrální banky byl známý tím, že dříve často kritizoval příliš uvolněnou měnovou politiku ECB.



Loajalitu a ochotu nacházet kompromis ocenila u odcházejícího šéfa německé centrální banky prezidentka ECB Christine Lagardeová. "Jens je dobrý osobní přítel, na jehož loajalitu jsem se vždy mohla spolehnout,“ uvedla dnes v prohlášení. "I když měl Jens jasný názor na měnovou politiku, vždy na mě zapůsobilo jeho hledání společného základu v Radě guvernérů, jeho empatie vůči kolegům z eurosystému a jeho ochota najít kompromis," dodala. Eurosystém je síť centrálních bank zemí eurozóny, v jejímž čele stojí ECB.



Podle zdrojů deníku Handelsblatt zvažoval Weidmann rezignaci už delší dobu. Zejména poté, co se novou prezidentkou ECB stala Lagardeová, protože si na post také myslel. Rozhodnutí ale podle zdrojů oddaloval z úcty k Lagardeové a také proto, že nechtěl přitahovat mnoho pozornosti.



Politování nad Weidmannovým odchodem vyjádřil předseda Svobodné demokratické strany (FDP) Christian Lindner, o kterém se hovoří jako o kandidátovi na německého ministra financí. "Stál za měnovou politikou orientovanou na stabilitu, jejíž význam narůstá tváří v tvář inflačním rizikům,“ popsal přístup odcházejícího bankéře Lindner.



Handelsblatt uvádí, že Weidmann o svém rozhodnutí dnes předem telefonicky informoval kancléřku Angelu Merkelovou, spolkového prezidenta, prezidentku ECB i současného ministra financí Olafa Scholze. Scholze, který je poté, co jeho sociální demokraté (SPD) vyhráli volby, pravděpodobným kandidátem na kancléře, podle listu ujistil, že jeho krok s volbami nesouvisí.



Weidmann coby vystudovaný národohospodář byl nejdůležitějším ekonomickým poradcem kancléřky Merkelové a byl i jedním z předních architektů záchranných plánů za finanční a ekonomické krize, poznamenal týdeník Der Spiegel.



Bankéř, který vždy trval na oddělení měnové a fiskální politiky, se se svým přístupem cítil v Radě guvernérů v menšině, dodává Handelsblatt. Obzvláště ho znepokojovalo, jak se v prosinci rozhodne o budoucnosti nouzového pandemického programu nazývaného PEPP. Ten bude podle aktuálního plánu v platnosti do konce března a nabízí ECB obzvláště flexibilní možnosti nákupů státních dluhopisů, kterými ECB může podpořit jednotlivé země, jako je třeba Itálie. Weidmann měl obavy, aby si ECB nechtěla tuto flexibilitu ponechat i po skončení pandemie.