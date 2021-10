Rozbřesk: Míří ropa vstříc 100 dolarům?

Ceny energií v posledních týdnech atakují mnohaletá maxima a výjimkou není ani severomořská ropa Brent. Její cena se v těchto dnech vyšplhala již nad hranici 85 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň za poslední tři roky. Aktuální vývoj na poptávkové i nabídkové straně trhu přitom vytváří prostor pro pokračující růst cen ropy v nejbližších měsících.



Od počátku října se ropa veze zejména na vlně raketově rostoucí velkoobchodní ceny plynu. Ta má totiž za následek vyšší poptávku po ropě, jež se stává levnější alternativou, ať již pro účely vytápění nebo výrobu elektrické energie. Dodatečný impuls ke spotřebě ropy by dle našich odhadů mohl dosáhnout přibližně 1 mil. barelů denně (za předpokladu teplotně průměrné zimy). Ve zbytku tohoto roku proto zůstane tržní bilance v pohodlném deficitu a původně očekávaný přebytek v prvním čtvrtletí 2022 by měl být díky vyšší spotřebě ropy zcela neutralizován.



Navíc vývoj na nabídkové straně rovněž nahrává vyšším cenám ropy. Za prvé, aliance OPEC+ se rozhodla držet plánu a v listopadu navýšit těžbu pouze o 400 tis. barelů denně nehledě na cenový vývoj. Za druhé, růst americké produkce břidlicové ropy zůstává výrazně za očekáváním, což jde ruku v ruce s přetrvávajícím tlakem na kapitálovou disciplínu těžařů. A právě méně elastická reakční funkce břidlicářů znamená, že na ropném trhu nyní chybí klíčový nabídkový faktor, který by tlumil cenový růst podobně jako v období před propuknutím pandemie.



Shrnuto, podtrženo, fundamentální výhled slibuje na přelomu tohoto roku extrémně napjatou tržní bilanci. Jinak řečeno, pokračující pokles zásob by měl podpořit cenu Brentu okolo 85 dolarů za barel, avšak ani krátkodobý růst nad hranici 90 USD/barel by pro nás nebyl velkým překvapením. A přestože setrvalý růst cen výrazně nad současnou úroveň vidíme stále jako málo pravděpodobný, v případě dalšího zintenzivnění energetické krize a/nebo nedostatečné nabídkové reakce ze strany OPEC+ nelze vyloučit ani scénář, kdy by ropa atakovala magickou úroveň 100 dolarů.



TRHY

Koruna

Koruna se včera držela v blízkosti úrovně 25,70 CZK/EUR. Výraznější impuls by mohla dostat až po zasedání ČNB příští týden, na kterém se podle viceguvernéra Nidetzkého bude hovořit o 50 nebo 75 bodovém navýšení sazeb, i když doporučení měnové sekce může být dokonce vyšší než 75 bodů. Viceguvernér přitom vidí, že by se repo sazba mohla dostat do konce letošního roku nebo na začátku příštího do pásma 2,5 - 3,0 %, za předpokladu že se už nic významného nestane. Rovněž naznačil, že prognóza se bude přepisovat směrem dolů, pokud jde o růst, a nahoru v případě inflace. Slabší koruna, která vlastně ČNB nepomáhá se zpřísňováním měnových podmínek, umožní nastavit trajektorii úrokových sazeb výše. Pro úplnost lze dodat, že covidu se ČNB v podstatě neobává a brzké fiskální restrikce také ne. Pro trhy znamená poslední komentář z centrální banky jasné jestřábí poselství naznačující vrchol současného cyklu měnové politiky.



Zahraniční forex

Příznivá data z ekonomiky překonávající očekávání trhu a vyhlídky na zvýšení úrokových sazeb pomáhají dolaru, který zakotvil vůči euru na hranici 1,16. A nic na tom nejspíš nezmění ani zítřejší zasedání ECB, které sice může vyslat signál o jejích dalších záměrech s kvantitativním uvolňováním, nicméně horizont prvního zvýšení sazeb nejspíš nijak nepřiblíží. ECB nejspíš zůstane vůči výrazným inflačním tlakům v eurozóně i nadále netečná. Hlavní sada dat přijde na řadu až v pátek, kdy bude zveřejněn předběžný odhad HDP a inflace za eurozónu. Trh si zatím žádné výrazné známky zpomalování (dokonce ani v Německu) nepřipouští.