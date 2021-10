Těžké časy pro staré dobré těžaře. Kohouty točí boom v ESG

Komoditní rally je sice jedním z aktuálních horkých témat, staří dobří producenti energií se ale cenám ropy dívají na záda. Další z náznaků, že éra zeleného investování je v plném proudu, napsala agentura Bloomberg.

“Akcie energetik teď nejsou ani zdaleka tam kde v roce 2014, kdy se ceny ropy pohybovaly na současných úrovních,” uvedl v nedávném rozhovoru s Bloombergem Michael Shaoul, předseda a generální ředitel Marketfield Asset Management. “Je proto řada dobrých důvodů. Zaprvé, deset let to bylo příšerné místo, kam jít. A dalším důvodem jsou tlaky ESG na to, aby mnoho institucionálních manažerů…nechtělo v mnoha těchto oblastech odehrávat příběh v takové šíři.”

Americké ropné a plynové firmy se tak obchodují na méně než polovičních úrovních roku 2014 (viz graf níže), což bylo naposledy, kdy americká lehká ropa překonala cenu 80 USD za barel. Relativně hůře v porovnání s ní performují také evropské energetické akcie.

Hlavní rozdíl je ale podle Bloombargu jinde: Biliony dolarů jsou teď propojené s environmentálními, společenskými regulemi a pravidly pro dobré řízení firem, které expozici na špinavou energii zakazují.



Všechno toto omezuje v letošním roce nárůst v sektoru průzkumu a těžby, i když ropa se veze na maximech za pěknou řádku let, svět se potýká s nedostatkem energií a poptávka po surovinách se zvětšuje. Stále více se podle Bloombergu také ukazuje, že na firmy, které se nevejdou do škatulky ESG, čeká trest. Tržní hodnota Mobil Corp. klesla z více než 400 miliard dolarů v roce 2014 na současných více než 260 miliard dolarů.

Rostoucí tlak ESG směrem ke globálnímu energetickému průmyslu “utlačuje investice do ropy a plynu,” podotýká se analytický tým v čele s Devinem McDermottem.

Nedostatečná výkonnost má i další důvody: Špatná investiční rozhodnutí, kterými si producenti energií nařízli růstu svého byznysu větev.

Když se Brent naposledy pohyboval na 80 USD, byly evropské energetické akcie o 26 procent výše:

Podle by ale nemuselo trvat dlouho, a investoři by to mohli začít dohánět. Stratégové této americké banky minulý týden potvrdili svoje doporučení v portfoliích nadvažovat a očekávají, že globální energetické tituly “půjdou mnohem dál”. Penzijní fondy a pojišťovny, typičtí zástupci institucionálů, se snaží zatím hromadně získat zelené renomé. Investice do ESG dosáhly loni rekordních 1,65 bilionu dolarů.

Výkonnost americké ropy WTI za posledních 5 let:

O tom, co dělá energetická krize s americkým těžebním průmyslem, se můžeme více dozvědět už dnes. Svoje výsledky oznamuje společnost , poskytovatel služeb pro energetický průmysl. Akcie firmy se letos zatím zvedly o zhruba 41 procent. Ropa WTI se dnes dopoledne obchodovala kolem 83 dolarů za barel, od začátku roku se zvedla o více než 70 procent, ukazují data Bloombergu.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz