Rozbřesk: Donald Trump vyhrožuje Japonsku a Koreji, s Evropou ale dál jedná

Donald Trump včera opět zostřil rétoriku vůči některým obchodním partnerům - zejména vůči Japonsku a Jižní Koreji a Jihoafrické republice. V pondělí americký prezident rozeslal řadu dopisů, že zmíněné země a řada dalších začne být terčem “nových zvýšených” cel od 1. srpna. Ty se ve skutečnosti prakticky neliší od v dubnu oznámených recipročních cel (Japonsko a Korea 25%, Jihoafrická republika 30%). Ve finále tak jde ve skutečnosti o dodatečný relativně krátký “oddechový čas” pro země, kde žádná (byť jen taktická) dohoda není na spadnutí.



Za zmínku stojí, že EU na tomto seznamu zemí, kterým Donald Trump rozesílá “varovné dopisy” zatím není. Podle evropského komisaře pro obchod je pravděpodobné, že uzavře v tomto týdnu přechodnou taktickou dohodu, která zachová dodatečná 10% cla na stávající zhruba dvě třetiny vývozů do USA. Současně se bude EU snažit vyjednat zmírnění 25% cel na vývoz automobilů a oceli (podle dnešních FT není u automotive dohoda vyloučená) .



Taktika EU tak trochu se smířit s dosavadní vyšší celní zátěží svým způsobem dává smysl. Zatím se totiž celkově zdá, že 10% plošná cla sama o sobě nestartují v Evropě tak výraznou vlnu nejistoty, aby docházelo k výraznějšímu odkládání investic a negativním dopadům do hospodářského růstu. Možná proto, že centrální banky v Evropě v čele s ECB dál snižují úrokové sazby (na rozdíl od Fedu), energeticky náročná Evropa těží z levnějších energií a ropy a část průmyslu již vyhlíží výraznou fiskální expanzi Německa plánovanou na příští rok.

Relativní odolnost včera potvrdil i český průmysl svými květnovými výsledky. Ten sice lehce zaostal za naším očekáváním 2,2 % (versus 2,6 %, po sezónním očištění), rozdíl oproti odhadu ale není výrazný a celkový příběh o pokračujícím oživení českého průmyslu nehledě na dosavadní americká cla zatím platí.



V rámci zpracovatelského průmyslu se daří zejména producentům elektrických zařízení a výrobcům ostatních dopravních prostředků. Platí také nadále, že se stabilizují některá cyklická odvětví - například zpracovatelé kovů, producenti plastů nebo výrobci kovových konstrukcí. Na druhou stranu jiná cyklická odvětví jako strojírenství vypadají méně jistě. Nedaří se také setrvale producentům elektroniky a letos podle předběžných čísel také nelze čekat zásadní pozitivní přínos od segmentu automotive, který rostl svižně v uplynulém roce. I tak při pohledu na nové objednávky a lepší podnikatelské nálady zatím český průmysl jako celek vyhlíží do dalších měsíců s opatrným optimismem.



TRHY



Koruna

Česká koruna již naráží na mantinely svých minimálně krátkodobých možností. V blízkosti 24,50 EUR/CZK leží relativně silné technické bariéry, prostor pro další vylepšování úrokového diferenciálu vůči eurozóně je omezený a očekávání ohledně obchodních střetů EU versus USA jsou na trzích nastavena relativně optimisticky - i když výraznější ústupky Američanů v segmentu automotive by se mohli středoevropským měnám nakonec líbit. Výraznější pozitivní vzpruhu nečekáme od dnešních čísel z českého trhu práce (kosmetický pokles míry nezaměstnanosti na 4,1 %).



Eurodolar

Americký prezident Trump včera oznámil 25% cla vůči Japonsku a Jižní Koreji, stejně jako řadě dalších zemí (nejvyšší sazba dosahuje až 40 %) s platností od prvního srpna. Na tento krok zareagoval dolar nejprve pozitivně, během obchodní seance ale nakonec své zisky odepsal. Eurodolar tak setrvává těsně nad hranicí 1,17 a dnes bude s napětím vyhlížet Trumpovy komentáře směrem k americko-evropské obchodní dohodě, jejíž deadline je zítra. Čekáme proto vyšší volatilitu, které se může projevit nejenom na eurodolaru, ale také dluhopisových a akciových trzích.