Česká ekonomika si drží tempo… zatím (komentář analytika)

Podle předběžného odhadu statistického úřadu česká ekonomika ve třetím čtvrtletí mezikvartálně rostla o 1,4 %, meziročně o 2,8 %.



Je to vlastně docela solidní výsledek, když vezmeme v úvahu situaci v tuzemském průmyslu, kterému se nedostávají komponenty a ještě se musí vypořádávat s vysokými cenami komodit včetně energií. Nepřekvapí proto, že výkon průmyslu se na vývoji ekonomiky v tomto období podepisuje negativně, zatímco růst v podstatě obstarávají služby. Na straně poptávky hraje prim domácí poptávka, zatímco export je v důsledku situace průmyslu v útlumu.



Ekonomiku drží nad vodou spotřeba domácností a investice, kterým sekunduje svými zvýšenými výdaji i vláda. U spotřeby je otázkou, jak se bude vyvíjet v době, kdy inflace dosahuje dávno zapomenutých úrovní a domácnostem se tak začínají prudce narůstat faktury za bydlení. Prozatím tato situace spíše nahrává zpomalení ekonomiky v posledním kvartále roku. Celkový růst ekonomiky proto v letošním roce nejspíš zůstane pod hranicí tří procent.



S výraznějším zrychlení ekonomiky by mohlo nastat v příštím roce poté, co se zprůchodní nejenom dopravní cesty, zkorigují extrémní ceny komodit a automobilky budou mít opět z čeho vyrábět.