Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla o 2,8 procenta. Expanzi táhla hlavně domácí poptávka, export zaostal

Výkon české ekonomiky v letním kvartálu zpomalil. Hrubý domácí produkt se podle předběžných dat meziročně zvýšil o 2,8 procenta proti růstu o 8,1 procenta v předešlém kvartálu. Analytici podle agentury Bloomberg očekávali expanzi o 3,2 procenta. Vyplývá to z dnešního sdělení Českého statistické úřadu. Mezičtvrtletní růst dosahoval 1,4 procenta při očekávání 1,8 procenta v průzkumu Bloombergu i agentury Reuters.

"Zotavování tuzemské ekonomiky je tak pomalejší následkem problémů v průmyslu a letošní růst HDP nepřekročí 3 %, jak se zdálo ještě v polovině roku. Vzhledem k vývoji pandemie, problémům v průmyslu a energetické krizi bude nakonec úspěch, pokud tuzemská ekonomika v letošním roce vzroste alespoň o 2,5 %," uvedl v komentáři hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.



K růstu HDP podle statistiků přispěla výhradně domácí poptávka, zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu, uvedl ve zprávě Český statistický úřad. Nejvíce si tak podle statistiků polepšila odvětví obchodu a služeb. Rostly rovněž výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí. Naopak pokles nastal ve vývozu zboží. Celkový útlum zahraniční poptávky tak výrazně negativně ovlivnil růst HDP, dodal úřad.

"Nedostatek komponentů se již projevil ve zpracovatelském průmyslu, kde byl zaznamenán mírný pokles. Velká část nedokončené produkce skončila v zásobách, což se naplno promítlo do negativního salda zahraničního obchodu,“ uvedl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Ačkoli dnešní číslo nepatrně zaostalo za konsensuálním odhadem, lze jej do jisté míry stále hodnotit pozitivně, protože nebylo možné vyloučit ani podstatně slabší růst, podotkl Seidler z ČBA. Řada odhadů podle něj dokonce předpokládala jen stagnaci ekonomiky. "Výhled do konce roku však nyní příliš optimismu nepřináší. Problémy v subdodavatelských řetězcích se dle všeho do konce roku nezlepší, do toho se přidává energetická krize, které citelně dopadne na řadu firem i domácností. Pokud přidáme zhoršující se pandemickou situaci, je zřejmé, že ani růst v posledním čtvrtletí nebude příliš oslňující," uvedl v komentáři.

Česká koruna na páru s eurem se po sesunu k úrovním k kolem 25,752 za euro konsoliduje k 25,725 a změna je vůči předešlému závěru nepatrná.

Zdroj: ČSÚ, Bloomberg, ČBA, Reuters, Patria.cz