Microsoft právě sesadil firmu Apple z pozice nejhodnotnějšího podniku světa

znovu předstihl jako firma s největší tržní hodnotou obchodovaná na burze. Akcie výrobce iPhonů srazily dolů nečekaně slabé tržby za fiskální čtvrté čtvrtletí, které firma oznámila v noci na dnešek. Naopak už dříve v tomto týdnu přišel s výsledky, které už 11. kvartál za sebou překonávaly odhady analytiků.

Akcie Applu kolem 16:30 SELČ ztrácely asi 3,7 procenta. Tržní kapitalizace firmy tak činila 2,43 bilionu USD (53,8 bilionu Kč). Akcie Microsoftu ve stejnou dobu naopak 0,6 procenta přidávaly a tržní kapitalizace firmy se zvýšila na 2,45 bilionu USD.

„Pokud hledáte bezpečno v technologiích, mi možná připadá jako bezpečnější sázka než ,“ uvedl podle Bloombergu trader Michael Matousek z U.S Global Investors. Kdyby v ekonomice došlo k útlumu, „očekával bych, že to ustojí lépe, protože má produkty diverzifikované do více sfér“, uvedl také.

firmu z této pozice naposledy sesunul v první polovině loňského roku, kdy se investoři uprostřed zuřící koronavirové pandemie uchylovali k růstovým titulům.

Letos v červnu se Microsoft stal druhou veřejně obchodovanou společností ve Spojených státech, jejíž tržní kapitalizace překročila dva biliony USD. Pomohly jí sázky na to, že její dominantní pozice v cloudu a podnikovém softwaru jí pomohou k další expanzi. Výkon akcií Microsoftu letos překonává výkon akcií firmy Apple díky očekávání dlouhodobého růstu zisku i tržeb. Od začátku roku akcie Microsoftu zpevnily o více než 45 procent, zatímco akcie Applu zhruba o 15 procent.



Apple překonal tržní kapitalizací Microsoft poprvé v roce 2010. Díky svým přístrojům iPhone se totiž stal přední světovou firmou zaměřenou na spotřební technologie. V posledních letech se firmy na pozici jedničky střídají. Naposledy Apple překonal Microsoft v tržní kapitalizaci v polovině roku 2020, upozornila agentura Reuters.

Zdroj: Bloomberg, ČTK