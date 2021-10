Zisk Microsoftu ve čtvrtletí poprvé překonal 20 miliard USD

Čistý zisk americké společnosti v prvním fiskálním čtvrtletí vzrostl o 47,7 procenta na rekordních 20,51 miliardy USD (454,8 miliardy Kč). Hospodaření podpořil zájem o cloudové služby ze strany podniků, které využívají hybridní pracovní model. Uvedla to společnost v včerejším prohlášení.



Čtvrtletní zisk poprvé překonal 20 miliard USD. Výsledky však zahrnují také daňovou úlevu 3,3 miliardy USD. Celkové tržby firmy za tři měsíce do konce září stouply o 22 procent na 45,32 miliardy USD. Analytici v průměru čekali tržby 43,97 miliardy USD.



Tržby segmentu Intelligent Cloud se zvýšily o 31 procent na 17 miliard USD. Analytici dotazovaní agenturou Refinitiv čekali tržby z cloudu 16,58 miliardy USD. Tržby vlajkové cloudové služby Azure vzrostly o 48 procent.



Poptávka po cloudových službách poskytovaných firmami , AWS ze skupiny .com a Google Cloud ze skupiny Alphabet prudce roste od loňského roku, kdy pandemie nemoci covid-19 uzavřela kanceláře a školy. To způsobilo, že se více aktivit odehrává na internetu, upozornila agentura Reuters.



Tržby divize osobních počítačů, která zahrnuje software Windows a herní konzole Xbox, se zvýšily o téměř 15 procent na 13,3 miliardy USD. letos představil nový operační systém Windows 11 a na počátku tohoto měsíce ho uvedl na trh.



Akcie firmy si bezprostředně po zveřejnění výsledků připsaly více než jedno procento. Včerejší obchodování na burze v New Yorku uzavřely s růstem 0,6 procenta na ceně 310,11 USD, blízko rekordní hodnoty 310,76 USD z minulého týdne, upozornil server