Moderna utržila za svou vakcínu proti covid-19 nižší tržby, než čekala. Akcie klesají o 16 procent

Americká farmaceutická společnost Moderna snížila letošní výhled tržeb za vakcínu proti covidu-19 o pět miliard dolarů. Nově očekává tržby od 15 do 18 miliard dolarů (329 až 395 miliard Kč), přičemž srpnový výhled počítal s částkou až 20 miliard USD. Firma to uvedla ve zprávě o hospodaření za třetí čtvrtletí, kdy vytvořila nižší zisk, než se čekalo. Akcie klesají o 16 %.



Za zhoršením výhledu jsou problémy se zvyšováním výroby jejích dvoudávkových vakcín, delší čekání na mezinárodní dodávky a zčásti i fakt, že vakcíny teď přednostně poputují do zemí, kde mají lidé nižší příjmy. Za vakcínu proti covidu-19 utržila Moderna ve třetím čtvrtletí 4,8 miliardy dolarů. Analytici v anketě společnosti Refinitiv odhadovali tyto tržby na 5,86 miliardy dolarů.





Celkové tržby za třetí čtvrtletí po započtení grantů a příjmů ze spolupráce s jinými firmami činily pět miliard dolarů. Zisk z nich tvoří 3,3 miliardy dolarů. Ve stejném období loni byla firma kvůli vysokým výdajům na výzkum a vývoj ještě ve ztrátě 233 milionů dolarů a tržby činily 157 milionů dolarů.



Moderna uvedla, že ve třetím čtvrtletí dodala 208 milionů vakcín, což je o trochu více než ve druhém čtvrtletí. Na 73 milionů jich směřovalo na trh ve Spojených státech, zbylých 136 milionů odešlo do jiných zemí.



Dnešní snížení výhledu tržeb silně kontrastuje s konkurenční firmou . Tento americký rival v úterý naopak výhled letošních tržeb zvýšil.



Zdroj: Patria, ČTK