Jak dostat jádro a plyn mezi zelené zdroje. Uniklý dokument ukazuje, že Brusel může přijít s kompromisem

Jádro ani zemní plyn byly v evropském obratu do zelena energetickými zdroji non grata. Teď ale Brusel chystá obrat. Podle uniklého dokumentu, na který se odvolává server EurActiv, koluje mezi unijními úředníky návrh, který může vrátit jádro i zemní plyn zpět do evropského rozřazení zdrojů podle kategorií.

Brusel připravuje pravidla, která mají nasměrovat soukromé investory do společností udržitelných k životnímu prostředí. Taxonomie má jasně určovat, kterou hospodářskou činnost je možné považovat za udržitelnou, a to podle jasně daného prahu emisí. Zveřejnění zaváděcích pravidel už Brusel ale minimálně jednou odložil. Státy jižního a východního bloku, včetně Česka, si totiž stěžovaly, že plynu nebyl v návrhu pravidel přiznán status přechodného paliva, i když při výrobě elektřiny nahrazuje uhlí. Právě „přechodovost“ je jednou z dalších kategorii v této klasifikaci.

Včlenění plynu a jádra do souboru unijních pravidel zeleného financování však nedávno předznamenala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

„Potřebujeme další obnovitelné zdroje. Jsou levnější, bezuhlíkové a nemusíme je dovážet,“ napsala po nedávném summitu, kde lídři členských států před dvěma týdny debatovali o odpovědi na rostoucí ceny energií. EU podle ní potřebuje jádro jako stabilní zdroj a plyn pro přechodové období.

