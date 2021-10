Do udržitelných fondů BlackRocku přitekly rekordní peníze

Tah společnosti do udržitelného investování má velké výsledky. Do udržitelných fondů přitekla ve třetím čtvrtletí zhruba třetina dlouhodobých prostředků, které firma získala ve třetím čtvrtletí. V konkrétních číslech to je zhruba 32 miliard z 98 miliard dolarů, které investoři nalili do dlouhodobý fondů – a nový kvartální rekord.

Obzvláště silný byl tento trend v Evropě. “Stále pozoruji tento velký posun v portfoliích investorů, kteří se přesouvají z tradičních k udržitelnějším typům indexů,” prohlásil po zveřejnění kvartálních výsledků tento týden generální ředitel Larry Fink.

Výsledky poukazují na rychlý vzestup poptávky po udržitelném investování a úspěch, který největší světový správce aktiv v této oblasti zatím registruje. Samotný šéf Fink nebere věc na lehkou váhu a v korporátní Americe se z něj stal jeden z vůdčích hlasů, které upozorňují na význam přechodu na zelenou energii.

Společnost měla ve třetím čtvrtletí pod správou aktiva za 9,46 bilionu dolarů, o pětinu více než ve stejném období před rokem, i když trh čekal ještě o trochu víc. Do ETF byznysu nateklo 58 miliard dolarů a aktiva v něm dosáhla tří bilionů dolarů. Byznys BlackRocku s burzovně obchodovanými fondy je největší v tomto odvětví.

Někteří z největších firemních klientů, což jsou často institucionální investoři, ale přesouvali svoje prostředky do aktivních fondů ve snaze kapitalizovat z globálního růstu akcií. Konkrétně do nich institucionálové nalili 26 miliard dolarů.

Výsledky jsou podle agentury Bloomberg projevem toho, že investoři této společnosti nadále svěřují své peníze, i když akciové trhy v září klesaly, což nahlodalo výkonnost i za celé čtvrtletí. Trhy se musely konfrontovat s šířením mutace delta i s obavami z inflace. Sám Fink přitom předpokládá, že inflace tu s ním zůstane déle, a nemá tedy za to, že by to byl přechodný problém, spojený s úzkými hrdly v dodavatelských řetězcích.

Široký americký index S&P 500 si za třetí kvartál připsal 0,2 procenta. Americké akcie jako celek pak v samotném září zažily největší měsíční propad od výprodeje z loňského března, kdy se naplno rozjížděla pandemie Covid-19.

S vybranými ETF od této americké společnosti pracuje také služba automatického investování indigo od Patria Finance.

Disclaimer:

U