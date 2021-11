Rolls-Royce získal peníze na vývoj malého jaderného reaktoru

Společnost získala peníze od vlády a soukromých investorů na pomoc při vývoji prvního malého modulárního jaderného reaktoru (SMR) v zemi, který má být součástí snahy o dosažení nulových čistých emisí oxidu uhličitého. Vláda poskytne firmě 210 milionů liber a konsorcium soukromých investorů 195 milionů liber, uvedl zpravodajský server BBC.



Ke splnění čistých nulových emisí do roku 2050 je důležitý vysoký růst produkce elektřiny s nízkými emisemi uhlíku, jako je větrná, solární a jaderná energie. Nové velké jaderné projekty se ale potýkají s problémy s financováním.



"Malé modulární reaktory nabízejí zajímavé příležitosti ke snížení nákladů a rychlejší výstavbě, což zajistí, že budeme moci dodávat do domácnosti čistou elektřinu a ještě více snížit již tak klesající spotřebu nestabilních fosilních paliv," uvedl ministr pro obchod a energetiku Kwasi Kwarteng.



SMR se mohou vyrábět v továrnách a jejich díly jsou tak malé, že se mohou převážet nákladními auty a loděmi a smontovány jsou mnohem rychleji a levněji než velké reaktory. očekává, že její podnik na SMR by mohl do roku 2050 vytvořit až 40.000 pracovních míst.



Kritici však tvrdí, že je potřeba se zaměřit na obnovitelné zdroje energie a ne na nové jaderné elektrárny. V současnosti má jádro na výrobě elektřiny v Británii podíl 16 procent.



Získané peníze mají putovat do vývoje designu SMR a na regulační procesy, které posoudí, zda je vhodný pro použití v Británii. V rámci projektu se též určí místa, kde se budou vyrábět součásti reaktorů.



Rolls-Royce uvádí, že jedna z jejích elektráren bude zabírat zhruba desetinu velikosti konvenční jaderné elektrárny a dodávat elektřinu zhruba jednomu milionu domácností. Kapacita výroby má být 470 MW, což podle výkonu odpovídá více než 150 větrným turbínám na pevnině. Pokud bude elektrárna se SMR od firmy schválena pro použití, mohlo by v Británii být postaveno až 16 reaktorů.



Zástupce Greenpeace Doug Parr upozornil, že SMR jsou stále dražší než technologie obnovitelných zdrojů. Stále také neexistuje řešení pro likvidaci jaderného odpadu, který po sobě zanechávají, ani shoda na tom, kam má být umístěn.