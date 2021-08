Rolls-Royce prodává divizi lodních motorů Bergen Engines britské firmě Langley Holdings

Britská strojírenská společnost se dohodla na prodeji své norské divize pro výrobu lodních motorů Bergen Engines britské firmě Langley Holdings za 110 milionů eur (2,8 miliardy Kč). Transakce je součástí plánu společnosti na prodej části majetku v hodnotě dvou miliard liber (60 miliard Kč). Firma se už dříve dohodla na prodeji norské divize ruské společnosti TMH Group, Norsko ale v březnu transakci zablokovalo kvůli obavám o národní bezpečnost. TMH měla za divizi zaplatit 150 milionů eur, uvedla dnes agentura Reuters.



Rolls-Royce vlastní firmu Bergen Engines už více než 20 let. Společnost Bergen Engines dodává motory norskému námořnictvu i provozovatelům lodní dopravy po celém světě. Norsko je členem Severoatlantické aliance a v oblasti Arktidy sdílí s Ruskem téměř 200 kilometrů dlouhou společnou pozemní hranici. Podle norské vlády by technologie a produkty firmy Bergen Engines zvýšily vojenský potenciál Ruska.



Společnost je známá především výrobou leteckých motorů. Firma se prodejem části aktiv snaží zlepšit svou finanční situaci, na kterou měla negativní dopad pandemie covidu-19. Klíčovou součástí plánu je prodej španělské divize ITP Aero, který by podle agentury Reuters mohl vynést 1,5 miliardy eur (38 miliard Kč).

Španělský list Expansión dnes s odvoláním na zdroje z finančních kruhů uvedl, že Rolls-Royce se divizi ITP Aero chystá prodat americké investiční společnosti Bain Capital a španělské skupině Sener za 1,6 miliardy eur (téměř 41 miliard Kč). Dodal, že španělská vláda i úřady v Baskicku, kde divize sídlí, se k transakci staví příznivě. Upozornil také, že ITP Aero v případě prodeje zůstane dodavatelem firmy Rolls-Royce.