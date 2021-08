Alibaba v Hongkongu prohlubuje rekordní minima, Tencent dnes už se ziskem

Akcie společnosti Alibaba Group Holding se dnes v Hongkongu propadly oproti včerejší zavírací ceně ještě hlouběji až na rekordní minimum a rozšířily tak výprodeje čínských technologických gigantů poté, co Peking zasáhl novou sérií regulací. Akcie od včerejška klesají poté, co Čína oznámila, že zkoumá práva řidičů v divizi přepravy osob, a že chce posílit dohled nad živým streamingem.

Nálada u této největší čínské reklamní platformy se taktéž zhoršila ve chvíli, kdy vedení Tencentu v konferenčním hovoru k výsledkům uvedlo, že vláda může provést zásadní změny ve využívání dat pro reklamní účely.

Nedávné zásahy Pekingu proti technologickému sektoru minulý měsíc způsobily pokles tržní hodnoty čínských akcií kótovaných na světových burzách v hodnotě přibližně jednoho bilionu dolarů. Rychle se rozšířily od spravedlivé soutěže na trhu a online obchodování k soukromé výuce, zabezpečení dat a ochraně online obsahu.

Akcie společnosti Alibaba se letos v Hongkongu propadly o 32 %. Akcie obchodované na burze v USA, které se obchodují už od roku 2014, klesly za letošní rok zhruba o 31 % na 160,55 dolarů, ale zde jsou stále daleko od svých rekordních minim z roku 2015, kdy akcie stála 59,24 dolarů.

Tento výprodej přiměl některé globální manažery fondů, včetně Cathie Woodové, aby se svých podílů v čínských akciích zbavily. Někteří investoři dokonce zpochybňují všechny alokace do čínských aktiv. Nových zásahů sice přibývá, ale investoři zatím nejsou ve fázi, kdy by už přestali další zprávy naceňovat do cen akcií, uvedla Shine Gao, manažerka fondu Taicheng Capital. „I když to nejhorší z hlediska nových regulací je pro technologické firmy za námi, měli bychom očekávat, že jejich růst již nebude takový jako kdysi,“ dodala.

Společnost Tencent včera po varování před dalšími regulačními omezeními neudržela pozitivní sentiment po výsledcích za druhé čtvrtletí, a zamířila dolů. Dnes ale již otočila severním směrem a zavřela se ziskem 1,0 %.

Zdroj: Bloomberg