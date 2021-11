Přijde ve vyspělých zemích opětovná industrializace?

V řadě vyspělých zemí se hovoří o opětovném přesunu výroby za zahraničí domů, o obratu v procesu outsourcingu a opětovné industrializaci. Hlavní ekonom francouzské investiční banky Patrick Artus poukazuje v této souvislosti na aktuální situaci ve Francii, která si prošla intenzivní deindustrializací.



Následující graf ukazuje vývoj zaměstnanosti ve výrobním sektoru ve Francii a srovnává jej s Německem. V obou zemích tato zaměstnanost (jako podíl na zaměstnanosti celkové) soustavně klesá, ale v Německu se stále drží na úrovních vyšších, než na kterých Francie před více než dvaceti lety začínala:







Artus tvrdí, že průmysl obvykle vytváří kvalitní pracovní místa s vyššími mzdami, podporuje inovace a nové technologie a má celkově pozitivní vliv na hospodářství. Téma reindustrializace je pak ve Francii intenzivně probíráno v souvislosti s prezidentskými volbami a ekonom míní, že je dobré poukázat na některá významná fakta.



Za prvé, Francie neztrácela své pozice v oblasti průmyslové výroby kvůli konkurenci ze strany rozvíjejících se zemí, ale ze strany zbytku eurozóny. Což podle ekonoma ukazuje, že problémem Francie není nákladová konkurenceschopnost, ale strukturální témata týkající se jejího průmyslu. Například ve srovnání se zmíněným Německem jsou totiž výrobní náklady ve Francii stále nižší.



Za druhé, atraktivita Francie se z hlediska průmyslové výroby v poslední době zvedla, a to díky snížení daňové zátěže a dalším změnám včetně systému vzdělávání. Otázkou ale podle Artuse je, zda tyto změny byly dostatečné na to, aby obrátily dosavadní deindustrializační trend. A odpověď je prý záporná, protože obchodní deficity v této oblasti jsou stále obrovské a obrat nenastal ani na straně zaměstnanosti.



Brzdou je podle Artuse stále relativně nízká úroveň vzdělanosti v části francouzské společnosti a to, že jen málo mladých lidí se věnuje studiu oborů, které jsou nutné pro rozvoj průmyslu. Na závěr pak ekonom poukazuje i na to, že ve Francii nenacházíme větší počet přelomových inovací a objevů. Následující graf porovnává výši přidané hodnoty ve výrobním sektoru s hodnocením dovedností dospělých PIAAC. Podle Artuse tu vidíme silně pozitivní korelaci s tím, že pozice Francie leží na obou osách nízko:





Zdroj: Natixis