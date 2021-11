Šéf Twitteru Jack Dorsey odstoupí. Akcie vyletěly nahoru

Generální ředitel Twitteru Jack Dorsey odstoupí ze své funkce, vystřídá ho dosavadní ředitel technologií Parag Agrawal, uvedla dnes firma. Akcie Twitteru stouply po otevření Wall Street o 10 procent, nárůst pak redukovaly na zhruba 3,4 procenta, než bylo obchodování s nimi pozastaveno.

Dorsey dosud vykonával funkci generálního ředitele Twitteru i generálního ředitele společnosti Square pro digitální platby. V poslední době narůstal také jeho zájem o kryptoměny. Podle společnosti Twitter zůstane Dorsey členem správní rady společnosti do vypršení jeho funkčního období v příštím roce.

Rada Twitteru se podle zdroje Reuters na Dorseyho odchod připravovala od loňského roku.

Tlaku na odstoupení čelil Dorsey počátkem loňského roku ze strany hedgeového fondu Elliott Management. Pak se ale s vedením společnosti dohodla. Zakladatel Elliott Management Paul Singer se pozastavoval nad tím, zda by měl Dorsey řídit obě veřejně obchodované společnosti, a vyzval ho, aby u jedné z nich odstoupil z funkce generálního ředitele.

Pokud Dorsey odstoupí, bude muset příští generální ředitel splnit náročné interní cíle společnosti. Na začátku letošního roku Twitter uvedl, že do konce roku 2023 chce mít 315 milionů denních uživatelů, kteří vidí reklamu. Tržby chce zdvojnásobit, minimálně by tak měly činit 7,5 miliardy dolarů (170,5 miliardy Kč).



Twitter se ve třetím čtvrtletí propadl do ztráty, a to kvůli mimořádným nákladům na urovnání soudního sporu. Tržby se ale díky zájmu o prodej reklamy po celém světě zvýšily. Akcie společnosti od začátku tohoto roku klesly o zhruba 10 procent (viz graf níže):

Zdroje: CNBC, Bloomberg, Reuters, ČTK, patria.cz