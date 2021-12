Šťastné a veselé? Apple varuje dodavatele, že poptávka po iPhonech se s blížícími svátky zpomaluje

trpí globální krizí dodávek a k tomu se nyní přidal ještě další problém - zpomalení poptávky. Společnost sdělila svým dodavatelům komponent, že poptávka po iPhonech 13 zeslábla, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.



Apple již snížil svůj cíl pro výrobu iPhonů 13 na letošní rok až o 10 milionů kusů z původního cíle 90 milionů kvůli nedostatku dílů, uvedla agentura Bloomberg News. Doufalo se však, že tento výpadek doplní v příštím roce, kdy se naopak očekává zlepšení nabídky. Společnost ale nyní informuje své prodejce, že tyto objednávky se nemusí uskutečnit, uvedli lidé, kteří si přejí zůstat v anonymitě.



Přesto ale stále míří k rekordní sváteční sezóně. Analytici počítají na poslední tři měsících kalendářního roku nárůst tržeb o 6 % na 117,9 miliardy dolarů. Ale nepůjde o takový čtvrtletní trhák, který si (a Wall Street) původně představoval. Nedostatek a zpoždění dodávek mnoho spotřebitelů frustrovalo. A vzhledem k tomu, že inflace a varianta omikron přináší další obavy, mohou se někteří nakupující nákupů vzdát.

To by mohlo znamenat, že přeskočí řadu iPhone 13 a počkají si až na upgrade v příštím roce, kdy vyjde jeho nástupce. Současná řada, která začíná na 799 dolarech za standardní model a 999 dolarech za model Pro, představuje pouze mírnou aktualizaci iPhonu 12, který měl zcela nový design. U modelu na rok 2022 se naproti tomu očekávají větší změny, což dává některým nakupujícím důvod si počkat.



Akcie dodavatelů Applu v Asii a Evropě po zprávě agentury Bloomberg prohloubily svůj pokles. V Jižní Koreji klesla LG Innotek o 8,4 %, zatímco japonská TDK klesla o 3,6 %. V Evropě klesá o více než 4 % a Technologies klesá o 2 %.



iPhone je vlajkovou lodí společnosti a představuje přibližně polovinu jejích tržeb ve výši 365,8 miliard dolarů za poslední fiskální rok. S iPhonem 13 rozpoutali a bezdrátoví operátoři agresivní programy slev, aby podnítili nákupy. V některých případech si majitelé iPhonu 12 nebo starších modelů mohli koupit iPhone 13 za nízké či dokonce žádné náklady. Ale i když jsou slevové programy stále dostupné, už nenabízejí tak dramatické úspory, než když byly nové modely poprvé uvedeny do prodeje.

Výkonný ředitel Applu Tim Cook uvedl, že poptávka po nových produktech je „velmi silná“, táhne ji zájem o nejnovější iPhony, iPady a další zařízení a že společnost je na cestě k rekordnímu svátečnímu čtvrtletí. V předchozím období měl tržby 111,4 miliardy dolarů.



Poukázal ale také na omezení dodávek jako na největší problém společnosti. Cook předpověděl, že boj o získání dostatečného množství komponent, zejména čipů, bude během svátečního čtvrtletí stát více než 6 miliard dolarů na tržbách.



Tyto problémy poškodily i partnery Applu. Tržby hlavního dodavatele čipů, společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing, nedávno oslabily, přičemž říjnové tržby klesly o 12 % oproti předchozímu měsíci na 134,5 miliardy tchajwanských dolarů (4,8 miliardy amerických dolarů).



Minulý měsíc hlavní montér iPhonů, společnost Hon Hai Precision Industry, předpověděl, že jeho byznys se v tomto čtvrtletí oproti předchozímu roku zmenší kvůli poklesu spotřební elektroniky a výpočetní techniky souvisejícím s nedostatkem čipů. 24. října zaznamenala společnost IQE pokles akcií o 24 % poté, co varovala před oslabením poptávky po chytrých telefonech, ačkoli tato polovodičová společnost nejmenovala žádného konkrétního zákazníka.



A nyní se k tomu přidává i větší tlak na peněženky zákazníků. Spotřebitelské ceny v USA rostly minulý měsíc nejrychlejším ročním tempem od roku 1990. Rostoucí náklady na potraviny, plyn a bydlení narušují kupní sílu i přes silnější růst mezd.



Mezitím už není tak těžké pořídit si iPhone 13 jako kdysi. Zákazníci Applu v USA čekali asi měsíc na dodání modelu Pro. Nyní se čekací doby zkrátily na dva týdny a méně.



Zdroj: Bloomberg