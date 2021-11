Šéf Applu Cook o soukromí uživatelů, kryptoměnách a autonomním řízení vozidel

Ředitel společnosti je podle svých slov stále optimistou ohledně toho, co všechno mohou technologie učinit pro lidstvo. Uvedl to v rozhovoru pro The s tím, že lidstvo by ale nemělo sloužit technologiím. Cook zavzpomínal na Steva Jobse a mimo jiné uvedl, že zakladatel Applu již před dlouhou dobu v souvislosti s novými technologiemi uvažoval o tom, jaký budou mít dopad na soukromí lidí. Říkal, že je vždy nutné mít přehled o tom, k čemu se vlastně upsali, a firmy by se jich měly opakovaně a jasně ptát na jejich souhlas.



Cook uvedl, že se nerozhoduje o tom, jak nakládat s daty uživatelů napříč různými aplikacemi. Pouze se jich ptá, co oni chtějí, pak podle toho jedná. Soukromí je totiž podle Cooka jedním z lidských práv. Firmy, které mají důvěru, si pak podle něj vedou lépe než ty, které se jí netěší. Významné mohou být přitom i takové věci, jako přehled o tom, kolik času uživatel tráví s nějakou aplikací. Cook sám podle svých slov výrazně změnil své chování poté, co začal tyto údaje sledovat.







Cook byl tázán na kryptoměny a odpověděl, že se na ně „dívá“. Nemá tu ale nějaké okamžité plány a firma podle Cooka nebude do kryptoměn nijak investovat, protože lidé nakupující její akcie je nekupují proto, aby byli nějak vystaveni kryptoměnám. V dohledné budoucnosti také nebude přijímat platby v kryptoměnách. Cook dodal, že nikomu nic neradí, ale podle něj pro samotné investory má smysl, aby kryptoměny tvořily součást jejich portfolia a on sám „se o ně zajímá“.



A co autonomie?



Akcie společnosti se dostaly na historická maxima po zprávách, že firma chce „šlápnout na plyn u autonomního řízení“. Tvrdí to CNBC s odvoláním na Bloomberg, podle kterého by chtěl již v roce 2025 představit plně autonomní vůz. přitom podle CNBC jako obvykle odmítá komentovat cokoliv, co souvisí s jeho plány v této oblasti.



CNBC připomněla, že v tuto chvíli máme k dispozici to, co je nazýváno autonomní třetí úrovní. Ta je pouze částečná a nad ní se nachází ještě dvě úrovně – vysoká autonomie a autonomie úplná. Třetí úroveň má podle CNBC i , která nedosahuje na čtvrtou, kde „téměř nepotřebujete volant, ale není to na 100 %“. Cílem Applu je úroveň pátá, která by mimo jiné mohla být používána v robotaxících. Do autonomie ale neinvestuje zdaleka jen či , tímto směrem kráčí rovněž některé tradiční automobilky, jako třeba či .



Cook ale ve zmíněném rozhovoru pro NYT na otázku týkající se autonomie odpověděl pouze velmi vágně, že toho má pro budoucnost hodně.







Zdroj: Youtube, The , CNBC







