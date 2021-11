Apple žaluje NSO Group za napadení iPhonů špehovacím softwarem Pegasus

Kromě nových informací o tom, jak NSO Group infikovala cílové iPhony, usiluje o trvalý soudní zákaz pro NSO Group používat jakýkoliv software, služby nebo zařízení Applu.Software Pegasus je podle Applu navržen tak, aby umožnil vládám vzdálený přístup k mikrofonům, fotoaparátům a dalším údajům v telefonech iPhone a telefonech s operačním systémem Android. Je také navržen tak, aby dokázal infikovat telefony, aniž by to vyžadovalo jakoukoliv akci ze strany uživatele a bez toho, aby zanechal stopy.Ředitelka pro obchodní spory Applu Heather Grenierová uvedla, že žaloba má vyslat jasný signál, že firma nedovolí, aby její uživatelé trpěli tímto zneužitím. Součástí argumentace firmy v žalobě je také tvrzení, že NSO porušila podmínky služby společnosti .Bezpečnostní experti zjistili, že Pegasus byl po celém světě používán k pronikání do telefonů aktivistů za lidská práva, novinářů či členů katolického duchovenstva.Apple také uvedl, že kromě žaloby proti NSO bude podporovat organizace zabývající se výzkumem a prosazováním kybernetického dohledu, a to jak finančně, tak technickými zdroji. Firma hodlá rozdělit deset milionů USD a případné odškodné získané z žaloby skupinám pracujícím na boji proti sledování.Amerického ministerstva obchodu zařadilo nedávno firmu NSO na černou listinu. Pro společnost zařazení znamená omezení přístupu k americkým technologiím a investicím.