S talenty nejlépe zachází Švýcarsko, Česko si polepšilo na 37. pozici

V letošním žebříčku, který hodnotí schopnost zemí vychovat, přilákat a udržet si talenty, si nejlépe vede Švýcarsko. První pozici přitom drží už čtyři roky. Česká republika si polepšila o dvě příčky a nachází se na 37. pozici. Žebříček dnes zveřejnil švýcarský institut IMD, na předních místech se objevují evropské země.



Švýcarsko výrazně investuje do vzdělávání, vzdělání zaměstnanců patří i mezi priority zaměstnavatelů. Tato alpská země láká talenty vysokou životní úrovní, možností vysokého výdělku a efektivním zdravotním systémem.



Na druhém místě je Švédsko, které vedle vysoce kvalifikované pracovní síly nabízí investorům vysoké manažery s mezinárodními zkušenostmi. Třetí pozici obsadilo Lucembursko, které má v přepočtu na jednoho studujícího nejvyšší investice do vzdělávání.



V první desítce se nacházejí převážně malé a středně velké evropské státy, které kombinují vysoké investice do vzdělávání s vysokou kvalitou života. Ta dokáže domácí talenty v zemi udržet a nadto přilákat talenty ze zahraniční. Silnou pozici skandinávských zemí v žebříčku talentů indikují Norsko na čtvrtém a Dánsko na pátém místě. V druhé pětce žebříčku je nejvýše Rakousko (6.), následované Islandem (7.), Finskem (8.) a Nizozemskem (9.). První desítku žebříčku uzavírá Německo (10.).



Nejlepšími mimoevropskými ekonomikami z hlediska péče o talenty jsou Hongkong (11.) a Singapur (12.). Spojené státy (14.), Británie (21.) a Francie (25.) si v letošním žebříčku mírně polepšily. Čína postoupila o čtyři příčky vzhůru na 36. pozici, a skončila tak těsně nad Českou republikou i nad klesajícím Japonskem (39.).



"V celosvětovém srovnání naše umístění snižuje zejména vysoký počet žáků na učitele v základním školství a vnímání kvality učňovského školství. Lépe si naopak stojíme například v poměru počtu studentů středních škol na jednoho učitele (25. místo),“ poznamenal k hodnocení České republiky Kryštof Kruliš z českého Spotřebitelského fóra, které se na sestavení žebříčku podílí.



Při sestavování žebříčku se zohledňuje míra investic do rozvoje domácích talentů, parametry životní úrovně, které zemím umožňují přilákat zahraniční talenty a brání jejich odlivu, ale i to, jaká kvalita talentů je aktuálně dostupná v dané zemi. Srovnání vychází z dostupných statistických údajů umožňujících celosvětové srovnání a je doplněno o průzkum mezi předními manažery v posuzovaných zemích.



"V aktuálním průzkumu mezi manažery nás pak sráží zejména poměrně špatné hodnocení našeho učňovského školství. To se v celosvětovém srovnání průzkumů dostalo až na velmi nelichotivé 57. místo. Nejlépe na světě přitom hodnotí úroveň učňovského školství ve Švýcarsku (1. místo), v sousedním Německu (2. místo) a Rakousku (3. místo).“ dodává Kruliš.



Ze zemí bývalého východního bloku si v letošním žebříčku talentů nejlépe vedlo Estonsko, které se udrželo na 19. místě. Před Českou republiku se v rámci regionu zařadilo ještě Slovinsko na 27. pozici a Litva s Lotyšskem, které zakončují první třicítku států na žebříčku talentů.



"Polsko si pohoršilo o deset příček a je na 45. místě. Maďarsko oproti tomu aktuálním žebříčkem o osm pozic vystoupalo a umístilo se na 42. pozici. Žebříčkem výrazně (o 9 pozic) stoupalo také Slovensko, které si tak polepšilo na celkové 52. místo," zhodnotil Kruliš výkon partnerů ČR ve Visegrádské skupině (V4).