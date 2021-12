Strategie, která přinesla 2763 % za 12 let? Staňte se mistry tradingu!

Chcete hlouběji proniknout do pravidel úspěšného tradingu? Zúčastněte se zdarma našeho webináře Staňte se mistry tradingu a získejte ještě více informací a inspirace o tomto typu investování. Webinářem vás v úterý 14. prosince provede ostřílený matador finančních trhů, hlavní makléř Patria Finance a autor tohoto textu Pavol Mokoš. V minulých článcích a webináři jsme se věnovali hodnotovému investování, které je doménou spíše konzervativních investorů s dlouhým časovým horizontem. Pro aktivnější a rizikověji laděné investory tento přístup moc zajímavý není, a proto se chci nyní věnovat zcela odlišné investiční filozofii. Dalším ze série slavných traderů, které si zde představíme, je William J. O´Neil.

Tradingový veterán William J. O´Neil se netají tím, že vychází z podobných investičních principů jako Jesse Livermore, Gerald Loeb, Nicolas Darvas nebo Jack Dreyfus. Jeho investiční kariéra začala již na konci 50. let minulého století, kdy se stal průkopníkem spojení technické a fundamentální analýzy. Po sérii úspěchů, kdy se mu podařilo během zhruba roku vydělat z 5000 USD neuvěřitelných 200 000 USD, otevřel vlastní fond, který se za pouhé dva roky postavil mezi fondy s nejvyšší výkonností v USA. V roce 1984 založil noviny pro investory Investor´s Daily, které se později přejmenovaly na Investor´s Business Daily. Jméno mezi investory si udělal vydáním bestselleru How to Make Money in Stocks, ve kterém detailně popisuje své investiční techniky a zároveň radí investorům, jakým chybám by se měli vyhýbat.

Jeho fundamentální analýza pod názvem CAN SLIM mu umožnila zaměřit se jen na ty nejlepší společnosti, zatímco technická analýza mu dala odpověď na to, kdy přesně nákup načasovat. O´Neilova investiční strategie CAN SLIM byla za 12leté období 1998 – 2009 vyhodnocena jako nejvýnosnější. Tuto analýzu provedla Americká asociace pro individuální investory, která ve stejném období prověřila úspěšnost více než 50 různých investičních strategií. Za toto období CAN SLIM přinesla 2763% zhodnocení, zatímco S&P 500 přidal 15 %. Sám O´Neil dosahoval v 80. letech průměrně 40% p.a. zhodnocení.

Zde je ve zkratce popis strategie CAN SLIM:

C – Current quarterly earnings (současný kvartální zisk na akcii), tento zisk by měl na roční bázi růst alespoň o 18 - 20 %, ideálně 40 – 100 %.

A – Annual earnings (roční zisk), roční zisk by v posledních třech letech měl růst alespoň 25% tempem a výnosnost kapitálu ROE by měla dosahovat minimálně 17 %.

N – New product or Service (nový produkt nebo služba), firma by měla nabízet něco nového, co má velký potenciál.

S – Supply and Demand (nabídka a poptávka), je důležité sledovat poptávku, především růst zobchodovaného objemu při růstu akcie.

L – Leader or Laggard (vůdce nebo propadák), investor by se měl zaměřit na lídry ve vedoucích odvětvích.

I – Institutional Sponshorship (institucionální podpora), analýza investorů společnosti by měla odhalit silný zájem ze strany institucionálních investorů.

M – Market Direction (směr trhu), investor by měl analyzovat, kam míří celý trh jako celek.



O´Neil má velice zajímavou a propracovanou analýzu celkového trhu neboli odhad směru obchodování hlavních indexů. Podle jeho slov mu jeho analýza skvěle zafungovala jak při propadu v roce 2000, tak při strmém poklesu v roce 2008.

Akciový trh jako takový je sám o sobě silným předstihovým ukazatelem, a proto O´Neil moc nedoporučuje řídit se aktuálními makroekonomický daty. Vývoj hlavního indexu je totiž ovlivněn očekáváním stovek tisíců analytiků, ekonomů a investorů, a tudíž je mnohem důležitější umět číst, jak se tato celková očekávání vyvíjejí. Odhad pohybu celkového trhu je podle něj zcela klíčové, protože 33% ztráta na vašem portfoliu vyžaduje 50% zhodnocení pro návrat zpět na nulu. Při propadu o 50 % již potřebuje investor zhodnotit své portfolio o 100 %. O´Neil má v tomto možná až příliš ortodoxní názor, když studii celkového trhu doporučuje i dlouhodobým investorům.

Jak tedy identifikovat vrchol u některého z největších indexů? Podle O´Neila dochází na vrcholu u indexů k tzv. distribuci, která se projevuje následujícím způsobem. Při jednom z běžných růstových dní dojde k vysokému nárůstu objemu, ale trh se již skoro nepohne výš. Takové situace může nastat během 3-6 dní v období 4-5 týdnů a poté je následovaná poklesem. Po tomto poklesu dochází k pokusu o návrat zpět, avšak tato rally buď rychle selže, nedokáže vytvořit nová maxima, a pokud se jí podaří vytvořit nový vrchol, tak je to na výrazně nižším objemu.

Dalším indikátorem vrcholu může být pohled na lídry trhu, kteří stáli v čele rally, a nyní již nedokážou růst na nová maxima. Jejich technický obrázek začíná vypadat nalomeně a sílu začínají ukazovat „ležáci“, kterým se po většinu času příliš nedařilo.

Dalším indikátorem vrcholu může být divergence mezi hlavními akciovými indexy, když například Dow Jones vytvoří nové maximu, ale S&P 500 to již nedokáže.

Pokud si pořád nejste jistí, tak existuje jiný spolehlivý způsob, který vám řekne, jaký má aktuálně trh puls. Pokud jste disciplinovaní ve svém obchodování a nastavujete své stop lossy, tak situace, kdy vám několik obchodů za sebou skončí automatickým zastavením ztrát, sama prozradí, že se na trhu něco děje.



21 nejčastějších chyb podle W. O´Neila

Největší chybu, kterou dělá 98 % investorů je, že nikdy netráví čas nad svými chybami. Jinými slovy investoři neanalyzují své chyby, které udělali při nákupu nebo prodeji.

1) Tvrdohlavé držení ztrátových pozic ve chvíli, kdy jsou ještě malé a rozumné. Mnoho investorů dostane mnoho šancí odejít z investice s rozumnou ztrátou, ale místo toho raději sedí a doufají. Investoři by neměli akceptovat více než 7 – 8% ztráty.

2) Nakupování při klesající ceně vám zaručeně přinese špatné investiční výsledky. Klesající akcie vypadá levně, protože je na nějakém minimu, ale to neznamená, že nemůže padat ještě niž.

3) Průměrování ceny neboli dokupování ztrátových pozic za účelem snížení průměrné nákupní ceny. Tato amatérská strategie často vede k vysokým ztrátám na portfoliích.

4) Odmítání naučit se čtení z grafů neboli technické analýze a strach z nákupu akcií, které se dostávají na svá nová maxima.

5) Nákup slabých akcií kvůli žádným nebo laxně stanoveným kritériím. Fundamentální faktory jako růst zisku a tržeb nebo výnosnost kapitálu jsou klíčové pro výběr správné investice.

6) Absence konkrétních pravidel pro odhad trendu celkového trhu. Pokud pravidelně neanalyzujete vývoj celkového trhu, nejspíš ani neodhadnete, v jaké se nachází fázi nebo hrozící korekci. Zde je klíčové umět rozpoznat blížící se vrchol a definitivní konec propadu.

7) Nedodržování svých vlastních pravidel pro nákup a prodej akcií.

8) Přílišná koncentrace na stranu nákupu na druhé straně opomíjení důležité analýzy, kdy správně prodat.

9) Nepochopení významu nakupování vysoce kvalitních společností, za kterými stojí silní institucionální investoři. Nepochopení významu naučit se číst v grafech, které výrazně zlepšují výběr a načasování investice.

10) Nakupování více akcií s nízkou cenou než nákup menšího počtu akcií s vysokou cenou.

11) Nakupování při nepotvrzených zprávách, fámách, oznámeních o štěpení akcií nebo následování doporučení kamarádů nebo expertů z televize nebo novin.

12) Vybírání si druhořadých akcií kvůli vyšší dividendě nebo nízkému poměru P/E.

13) Snaha o rychlý a jednoduchý zisk. Jinými slovy investoři chtějí příliš mnoho příliš rychle.

14) Nakupování starých titulů, které dobře znají. Jenom proto, že společnost už dlouhá léta znáte, neznamená, že její akcie jsou dobrou investicí.

15) Neschopnost rozpoznat dobrou informaci a radu.

16) Rychlé vybírání malých zisků a na druhé straně dlouhé lpění na ztrátových titulech.

17) Přílišné strachování se z daní a poplatků.

18) Přílišné spekulování v oblasti opcí nebo futures, protože je vnímáte jako prostředek rychlého zbohatnutí.

19) Spíše výjimečné zadávání příkazů za tržní ceny a orientace na limitní příkazy dále od trhu.

20) Neschopnost učinit rozhodnutí ve chvíli, kdy je třeba se rozhodnout.

21) Chybějící objektivní pohled na akcie. Mnoho lidí si prostě vybírá své favority a pak už jen doufají, že to vyjde. Zpravidla také ignorují to, co jim říká trh.

Když se jednou novinář O´Neila zeptal, jestli je jeho strategie Momentum investing, odpověděl následovně: „Nejsem si ani úplně jistý, co to momentum investing vlastně je. Někteří analytici a reportéři, kteří nerozumí ničemu z toho, jak investujeme, pojmenovali to, o čem mluvíme a co děláme. Říkají, že nakupujeme akcie, které nejvíce vyrostly, a které mají největší relativní sílu. Nikdo, kdo je při smyslech, tímto způsobem neinvestuje. My identifikujeme společnosti se silnými fundamenty – vysoký růst zisků a tržeb, který plyne z nových produktů a služeb. Akcie těchto firem kupujeme poté, co vystoupí z konsolidační fáze ještě předtím, než se v rámci býčího trhu dostanou příliš vysoko.“



O´Neil má komplexně propracovaný systém technické analýzy a načasování nákupu a prodeje. Je to vlastně klíčová část jeho strategie, protože ani při splnění všech přísných kritérií O´Neil akcie nenakupuje, dokud nepřijde z trhu signál.