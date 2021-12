Optimismus spotřebitelů ve světě roste, jejich ochota utrácet se podle PwC zvyšuje

Spotřebitelé se ve světě dívají do budoucnosti s větším optimismem než v předchozích čtvrtletích, tři z pěti lidí věří v pozitivní vývoj. S rostoucím optimismem roste ochota utrácet v kamenných obchodech, za zábavu i cestování, vyplývá z průzkumu, který společnost PwC uskutečnila mezi 10.000 lidmi ve 26 zemích světa. Více optimisticky se přitom do budoucnosti dívají očkovaní a lidé pracující z domova.



Na 66 procent očkovaných vidí budoucnost pozitivně, zatímco u neočkovaných je to jen 43 procent. "Očkovaní zažívají menší množství omezení a tím i menší dopady do jejich každodenního života. To jim dodává optimismus ohledně jejich možností v budoucnu,“ komentoval výstupy výzkumu Jan Hadrava z PwC.



Mezi spokojenější také patří lidé, kteří mohou v době pandemie alespoň částečně pracovat z domova, optimismus neskrývá 68 procent lidí na home office, zatímco u lidí chodících na pracoviště je optimistických jen 58 procent.



Větší optimismus ve světě se odráží i ve větší ochotě utrácet. Téměř polovina dotázaných připouští, že chodí nakupovat do kamenných prodejen minimálně jednou týdně. Zároveň velká část respondentů plánuje v blízké budoucnosti zvýšit své výdaje i na zbytné zboží a služby, jako jsou móda (33 procent) nebo zdraví a krása (30 procent). Téměř třetina lidí také plánuje v nejbližších šesti měsících utrácet více za cestování. "Zde se asi nejvíce projevuje efekt očkování. Z těch, co chtějí více cestovat, je 82 procent alespoň částečně očkováno,“ dodal Hadrava.



Pandemie přispěla k větší chuti klientů nakupovat přes mobilní zařízení. Na 41 procent dotázaných prohlašuje, že on-line nakupuje alespoň jednou týdně, zatímco v roce 2020 to bylo jen 30 procent lidí a v roce 2017 pouhých 18 procent. Zároveň si lidé ale po lockdownech užívají i opětovně možné nákupy v kamenných obchodech. Netýká se to přitom jen generace, která na nákupech v obchodech vyrostla, do provozoven se vrátili i mladí od 18 do 22 let, 44 procent z nich připouští alespoň občasnou návštěvu kamenného obchodu.



Novým trendem je přitom větší důraz na ekologii, 52 procent dotázaných říká, že se chovají při nákupech odpovědněji než před půl rokem. A 51 procent dodává, že ekologičnost výroby je důležitým prvkem při rozhodování o nákupu.



"Na rozdíl od Česka, kde se udržitelnost v byznysu stále prosazuje hlavně kvůli hrozbě regulace nebo vidině dotací, na Západě je znatelný tlak zespodu, od voličů, zaměstnanců nebo zákazníků. Nedůležitějším faktorem při výběru zboží je stále cena, ale udržitelná výroba a sociální chování producentů budou hrát stále větší roli. Firmy to vědí, proto na environmentální a sociální udržitelnost budou klást stále větší důraz,“ uzavřel partner PwC Jan Brázda.