Cena emisních povolenek vystoupila na rekordních více než 90 eur za tunu

Cena emisních povolenek v Evropské unii včera vystoupila na rekordních více než 90 eur za tunu a podle analytiků by se mohla do konce letošního roku vyšplhat na 100 eur (více než 2500 Kč) za tunu. Uvedla to agentura Reuters. Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o 50 procent a růst z posledních měsíců je i jedním z faktorů, které přispívají k vyšším cenám energií.



K růstu ceny emisních povolenek přispívá zdražování plynu, kvůli kterému je pro elektrárenské společnosti ekonomičtější využívat uhlí. Produkce elektřiny z uhlí vytváří dvojnásobné množství emisí oxidu uhličitého než produkce z plynu, takže vyžaduje více emisních povolenek.



Cena klíčového termínového kontraktu na zemní plyn v EU dnes vzrostla až o deset procent, podle analytiků zejména kvůli vyhlídkám na chladnější počasí, údržbě plynové infrastruktury a napětí mezi Ruskem a západními zeměmi.



Analytik komoditního trhu Bjarne Schieldrop ze společnosti předpokládá, že cena povolenek by se na 100 eur za tunu mohla vyšplhat do 25. prosince. Analytik Lawson Steele z firmy Berenberg předpověděl, že cena do konce roku vystoupí až na 110 eur za tunu.



Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.



Ekonomové se podle Reuters domnívají, že ceny povolenek by se měly pohybovat kolem 90 eur za tunu, aby to přimělo podniky omezovat emise v takovém rozsahu, který by zajistil splnění cílů pařížské dohody z roku 2015.



Evropská komise (EK) v květnu uvedla, že počet povolenek v oběhu se loni zvýšil, protože pandemie covidu-19 vedla k poklesu emisí. Na konci loňského roku bylo podle komise v oběhu zhruba 1,579 miliardy povolenek, o 14 procent více než před rokem. Komise proto rozhodla, že z budoucích aukcí stáhne 378,9 milionu povolenek a umístí je do rezervy pro stabilizaci trhu.