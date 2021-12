Zeman nejmenuje Lipavského ministrem zahraničí, Fiala: Je třeba kompetence vyjasnit jednou pro vždy

Prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vyčítá mu nízkou kvalifikaci nebo vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Ústava podle Zemana neukládá povinnost, aby musel akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Výhrady má i k dalším kandidátů na ministry, ty ale jmenuje. Zeman to uvedl v prohlášení, které na webu Pražského hradu zveřejnil jeho mluvčí. Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) již dříve řekl, že bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, pokud Zeman nejmenuje všechny ministry nové vlády.

"Ve dnech od 29. listopadu 2021 do 10. prosince 2021 se prezident republiky Miloš Zeman sešel se všemi navrženými kandidáty na ministerské funkce. U některých kandidátů se ukázalo, že se věcné problematice jim přisouzených resortů v minulosti nevěnovali, což zakládá riziko deficitu odborné kompetence. Nicméně, ve snaze přispět k ustavení nové vlády neodmítne prezident republiky svůj podpis na jmenování těchto osob, pouze na problém nízké odbornosti a preference politických, respektive stranických funkcí, upozornil předsedu vlády. Jedinou výjimkou je osoba Jana Lipavského,"stojí ve stanovisku na stránkách Hradu. Toho prezident republiky odmítá jmenovat z těchto důvodů:



1. Nízká kvalifikace. Na rozdíl od ostatních kandidátů pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou.



2. Distancovaný postoj k Visegrádské spolupráci, což je v rozporu s připravovaným programovým prohlášením nové vlády.



3. Distancovaný postoj ke vztahu s Izraelem, což je rovněž v rozporu s programovým prohlášením.



4. Veřejný návrh Jana Lipavského, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky.



"Prezident republiky konstatuje, že Ústava ČR neukládá prezidentu republiky povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Naopak, ústavodárcův výraz „návrh“ implikuje, že tento návrh může být jak přijat, tak odmítnut, jinak by nebyl návrhem," stojí ve stanovisku.

"Beru na vědomí dnešní stanovisko prezidenta republiky. Je třeba, aby Ústavní soud jednou provždy vyřešil otázku kompetencí ohledně jmenování nových členů vlády. V pondělí po schůzce v Lánech oznámím, jaké budou naše konkrétní kroky. Jsme připraveni," reagoval na Facebooku premiér Petr Fiala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK sdělil, že strana plně stojí za nominací Lipavského. Zopakoval, že jde o kvalitního a kompetentního kandidáta, který reprezentuje koaliční program vznikající vlády. "Ta se opírá o hlasy lidí při volbách, což je klíčové. Není možné z těchto principů ustupovat. Občané se potřebují spolehnout na platnost zákonů v této zemi, že žijeme v parlamentní demokracii a že má jejich hlas ve volbách smysl," uvedl. Bartoš také připomněl, že Zeman dříve zastával názor, že prezident nemá pravomoci kandidáty "kádrovat".



Zeman v roce 1998 v roli předsedy ČSSD a budoucího předsedy vlády vyjádřil přesvědčení, že prezident nemá podle ústavy právo odmítnout některého z ministerských kandidátů. Tisk v té době uváděl, že důvěru tehdejšího prezidenta Václava Havla nemají jako případní kandidáti na funkce ministra zahraničí a ministra vnitra Jan Kavan a Václav Grulich. "Naprosto chápu právo pana prezidenta mít informace o těchto záměrech..., ale pokud jde o jakési personální veto, tak se domnívám, že by to bylo v rozporu s příslušným článkem ústavy," řekl Zeman v červenci 1998. Prezident Havel vládu premiéra Zemana i s ministry Kavanem a Grulichem ten samý měsíc jmenoval.



"Nechť Ústavní soud díky kompetenční žalobě vymezí ústavní pravomoci prezidenta při jmenování ministrů. Je to potřeba," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Také lidovecký šéf Marian Jurečka ČTK sdělil, že bude nutné přistoupit ke kompetenční žalobě, aby bylo v této sporné otázce jednou provždy jasno.



"Nesouhlasím s důvody pana prezidenta nejmenovat Jana Lipavského na místo ministra zahraničí. Osobně ho znám ze zahraničního výboru a považuji ho za kvalitního a kompetentního kandidáta na tuto pozici," sdělil ČTK předseda STAN Vít Rakušan. "Už dopředu jsme deklarovali, že nebudeme naše kandidáty měnit, a proto nám nezbývá než podat proti tomuto rozhodnutí kompetenční žalobu," dodal.