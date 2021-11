Zeman nevidí problém ve jmenování Fialy premiérem, ten prezidentova slova uvítal

Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že se jmenováním předsedy ODS Petra Fialy předsedou nového kabinetu nevidí problém. Uvedl to v telefonickém rozhovoru na Frekvenci 1. Současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nemá zájem stát se premiérem, poznamenal. Zeman udělá vše pro to, aby nová vláda vznikla co nejrychleji.

Prezident Miloš Zeman nevidí problém ve jmenování předsedy ODS Petra Fialy příštím premiérem a udělá vše pro to, aby nová vláda vznikla co nejrychleji, řekl Zeman ve svém prvním veřejném projevu od voleb do poslanecké sněmovny. "Myslím, že tam nebude žádný problém, a víte proč? Protože Andrej Babiš, se kterým jsem před chvílí telefonicky mluvil, nemá zájem o to stát se premiérem. Důvod je celkem prostý, že s ním nikdo nechce jednat," řekl Zeman v telefonickém rozhovoru pro Frekvenci 1, který se uskutečnil dříve v pátek.

Zeman, který byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice s veřejně nespecifikovanou diagnózou 10. října, den po volbách, v rozhovoru také řekl, že "se cítí naprosto normálně", a protože není přetížený, tak i lépe než obvykle. Uvedl, že už měsíc nekouří a že své prezidentské povinnosti hodlá plnit po zbývající rok a půl do konce svého mandátu.



Ve sněmovních volbách Zemana překvapil neúspěch Pirátů, byl extrémnější, než čekal. Piráti, kteří do voleb šli v koalici se Starosty a nezávislými (STAN), získali čtyři mandáty. Mají ale být součástí vznikající vlády společně s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

ČR potřebuje novou vládu s jasným mandátem, uvítal Fiala Zemanova slova



Kandidát koalice Spolu na premiéra Petr Fiala (ODS) uvítal slova prezidenta Miloše Zemana, že je připraven ho jmenovat premiérem. Napsal to ČTK. V sobotu bude Fiala hlavu státu prostřednictvím videokonference informovat o shodě formující se koalice Spolu a PirSTAN na hlavních programových principech a připravenosti co nejdříve sestavit novou vládu. Česko je podle něj ve složité ekonomické i epidemiologické situaci a potřebuje novou vládu s jasným mandátem vycházejícím z výsledků voleb.



"Budu prezidenta informovat o tom, že zástupci obou koalic se dokázali velice rychle shodnout na hlavních programových principech a že jsou připraveni co nejdřív sestavit funkční vládu. V této souvislosti vítám sdělení pana prezidenta Zemana, že je připraven mne jmenovat do funkce premiéra a udělat všechny ústavní kroky, které jsou nezbytné pro vytvoření nové vlády," uvedl Fiala.

Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana podle lékařského konzilia i nadále vyžaduje hospitalizaci, prezident se nemůže naplno věnovat pracovním povinnostem. Určit prognózu vývoje prezidentova zdravotního stavu je obtížné, bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo "obtížně léčebně ovlivnitelné". Nezbytná je také spolupráce pacienta. Na dnešním jednání se na tom shodlo lékařské konzilium. Novinářům to po jednání řekl jeho vedoucí, končící rektor Karlovy univerzity a lékař Tomáš Zima.

Zemanův stav podle konzilia vyžaduje hospitalizaci, nemůže naplno pracovat



Členové konzilia se podle Zimy mezi 26. říjnem a 1. listopadem seznámili se zdravotnickou dokumentací prezidenta a měli možnost ho také vyšetřit. Dnes se shodli na tom, že mu je v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) poskytována špičková péče, souhlasili i s diagnózami a terapeutickými postupy.



"Prezidentům stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem," řekl Zima. "Stanovit prognózu dalšího vývoje zdravotního stavu je i nadále velmi obtížné, charakter i manifestace základního onemocnění jsou jistě velmi závažné. Upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo obtížně léčebně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta," dodal.



Zeman se v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) léčí od 10. října kvůli celkovému zhoršení zdravotního stavu souvisejícímu s jeho chronickým onemocněním. Jeho stav se zlepšil, ve čtvrtek byl přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení.



Podle informací nemocnice, které 18. října zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), nebyl prezident v té době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobou prognózu Zemanova zdravotního stavu lékaři hodnotili jako krajně nejistou a možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech označili za málo pravděpodobnou. Politici zvažovali, zda nevyvolají jednání Parlamentu k převodu prezidentských pravomocí na premiéra a předsedu Sněmovny. Vystrčil dnes v reakci na zprávu konzilia řekl, že k převodu pravomocí nevidí důvod, pokud bude prezident schopen vykonávat aspoň nejdůležitější povinnosti.



Zeman dopoledne v telefonickém rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že se cítí naprosto normálně, a protože není přetížený, tak i lépe než obvykle. Uvedl, že už měsíc nekouří. Důvodem jeho špatného zdravotního stavu podle něj bylo to, že mu nechutnalo jíst a špatně trávil. Dodal, že předpokládá, že bude po zbytek svého mandátu, zhruba rok a půl, plnit své povinnosti.



Zasedání multioborového konzilia si ÚVN vyžádala, aby se ujistila, že pečuje o prezidenta podle lékařských předpisů a aby se lékaři shodli na tom, jaká jsou doporučení a prognóza pro prezidentův stav, řekl ředitel nemocnice Miroslav Zavoral. Konzilium bude podle Zimy stálé. Za ÚVN se ho budou účastnit Zavoral, Monika Nývltová z endokrinologického centra a přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Tyll.



K převodu prezidentských pravomocí teď podle Vystrčila není důvod



Pokud Miloš Zeman bude schopen vykonávat minimálně nejdůležitější povinnosti prezidenta, k převodu jeho pravomocí podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) není důvod. Vystrčil to dnes řekl ČTK v reakci na závěry lékařského konzilia, které se Zemanovým zdravotním stavem zabývalo.



Konzilium se dnes shodlo na tom, že Zemanův zdravotní stav i nadále vyžaduje hospitalizaci a že prezident se nemůže věnovat práci naplno. Pro Vystrčila to znamená, že Zeman je některé pracovní povinnosti schopen vykonávat, to znamená minimálně ty nejdůležitější. "Podle mého osobního názoru to potom není o tom, že bychom začali připravovat aktivaci článku 66 (ústavy). Je dobré vyčkat a věřit, že se jeho zdravotní stav bude dál zlepšovat," řekl dnes Vystrčil.



Situací kolem prezidentova zdravotního stavu se má příští úterý zabývat senátní organizační výbor. Měl původně řešit, zda je s ohledem na Zemanův pobyt v Ústřední vojenské nemocnici potřeba, aby se Sněmovnou rozhodl o převodu pravomocí prezidenta kvůli přijetí demise současné vlády a jmenování vlády nové.

Zdroj: ČTK, Reuters