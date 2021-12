Britští regulátoři přezkoumají plán Microsoftu na převzetí firmy Nuance

Britský antimonopolní úřad (CMA) přezkoumá plán americké softwarové společnosti na převzetí firmy Nuance Communications, která se zabývá mimo jiné vývojem umělé inteligence a rozpoznávání řeči. Úřad ve své dnešní zprávě uvedl, že chce zjistit, zda transakce v hodnotě 16 miliard dolarů (zhruba 360 miliard Kč) nebude mít negativní vliv na hospodářskou soutěž. Vyzval proto zainteresované strany, aby se do 10. ledna k transakci vyjádřily.



Spojení společností a Nuance už schválily antimonopolní úřady ve Spojených státech a v Austrálii. Zdroje agentury Reuters minulý týden uvedly, že transakci odsouhlasí také Evropská komise (EK), která má rozhodnout do 21. prosince. Převzetí firmy Nuance by bylo pro druhou největší akvizicí po nákupu sítě LinkedIn za více než 26 miliard dolarů v roce 2016.



Dohodu o převzetí firmy Nuance, která posílí přítomnost v cloudových řešeních pro zákazníky ve zdravotnictví, oznámil americký podnik letos v dubnu. a Nuance začaly v roce 2019 spolupracovat na automatizaci zdravotnické dokumentace, obě firmy těží z rozmachu medicíny na dálku, neboť za pandemie covidu-19 se část kontaktů s lékaři přesunula na internet.



Produkty Nuance (Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One či PowerScribe One) používá přes 55 procent amerických lékařů a 77 procent amerických nemocnic. Jde o model označovaný zkratkou SaaS, tedy software jako služba, což umožňuje připojovat se k těmto aplikacím přes cloudovou službu Azure.



Společnost Nuance asistovala firmě při spuštění osobního asistenta Siri. Vytváří software, který se používá například v automobilovém průmyslu.