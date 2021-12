CEO Microsoftu Nadella prodal během dvou dnů téměř polovinu svých firemních akcií

Generální ředitel technologické společnosti Satya Nadella prodal minulý týden téměř polovinu svých firemních akcií za více než 285 milionů dolarů (6,4 miliardy Kč). Vyplývá to ze záznamů americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Jeho krok vyvolal spekulace, píše německý časopis Der Spiegel.



Nadella vlastnil zhruba 1,7 milionu akcií. Podle záznamů SEC se 54letý manažer během dvou dnů zbavil téměř 840.000 z nich. Zasvěcené zdroje uvádějí, že to byl jeho zatím největší prodej akcií firmy, kterou vede.



Jeden z firemních zdrojů řekl deníku The Wall Street Journal, že se Nadella akcií zbavil "z důvodů osobního finančního plánování a diverzifikace". Dodal, že se šéf zasazuje o trvalý úspěch firmy a jeho akciový podíl výrazně překračuje požadavky, které představenstvo určilo.



Podle časopisu Der Spiegel by ale prodej akcií mohl souviset s tím, že Nadella bude muset už brzy zaplatit vysoké daně. Pozorovatelé se domnívají, že peníze bude potřebovat na odvody, které by se nově mohly vztahovat na dlouhodobé kapitálové výnosy. Dosud se ve Spojených státech zisk z akcií danil až po jejich prodeji. Mnohé americké společnosti tak raději vlastní akcie vykupovaly, aby nemusely vyplácet dividendy, a tím jejich kurz oslabovaly, dodává týdeník.



Také šéf americké automobilky Elon Musk prodává několik týdnů ve velkém akcie své firmy. Už dal na trh akcie v hodnotě několika miliard dolarů. I v Muskově případě se spekuluje o daňových motivech tohoto kroku.



Nadella je v od roku 1992. Po převzetí vedení v roce 2014 učinil z firmy jeden z nejhodnotnějších podniků na světě. V Indii narozený manažer přetvořil technologickou společnost v předního poskytovatele cloudu pro firmy a během pandemie koronaviru dokázal její podnikání rozšířit.



Microsoft má aktuálně tržní kapitalizaci 2,53 bilionu dolarů. V červnu byl Nadella jmenován také předsedou jeho představenstva, což mu dalo ještě větší rozhodovací pravomoc.