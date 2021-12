Game over pro čínské firmy obchodované v USA přijde za tři roky, říká manažer

Tři roky. Tak dlouho zřejmě potrvá, než budou z amerických kapitálových trhů pravděpodobně vyřazeny akcie čínských společností, které jsou nyní listopadové na Wall Street. Tvrdí to manažer TCW Group, která je globálním správcem akcií. Důvěra mezi čínskou a americkou vládou je ale v současnosti nízká a bilaterální vztahy se v dohledné době nezlepší, uvedl také David Loevinger, který v TCW řídí výzkum pro rozvíjející se trhy.

Americká Komise pro cenné papíry a butzu aktuálně dokončuje prováděcí pravidla k implementaci zákona, který by tomuto regulátorovi trhu umožnil zakázat trading s akciemi zahraničních firem listovaných v USA, pokud se jejich auditoři nepodvolí požadavkům na informace ze strany amerických regulátorů.

Zákon byl schválen už loni, když čínští regulátoři opakovaně odmítali požadavky amerického úřadu PCAOB na prověření auditů čínských firem, s jejichž akciemi se v USA obchoduje. Když jsou akcie firem vyřazené z bury, jakou je třeba Nasdaq nebo New York Stock Exchange, přicházejí tím o přísun široké palety kupců, prodejců a zprostředkujících subjektů.

„Myslím si, že pro mnoho čínských firem listovaných na amerických trzích je to v podstatě game over,“ uvedl podle CNBC David Loevinger. „Tento problém tu visí 20 let a nedokázali jsme ho vyřešit.“

Vzhledem k současnému stupni nedůvěry mezi americkou a čínskou stranou přitom podle něj řešení v příštích letech nepřijde.

„Realitou podle mě je, že většina čínských firem listovaných na amerických burzách už do roku 2024 nebudou v USA listované. Většina se stáhne zpět do Hongkongu nebo Šanghaje,“ řekl v pořadu Street Signs Asia.

Delisting z newyorské akciové burzy už zahájila největší čínská alternativní taxislužba Didi, a to necelých šest měsíců poté, co se tam s jejími akciemi začalo veřejně obchodovat. Teď místo toho plánuje uvedení na burze v Hongkongu. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení.

Čínské úřady po Didi požadovaly, aby uvedení na americkou burzu pozastavila, a firma si kvůli neuposlechnutí vysloužila jejich nevoli.



O napětí mezi americkou a čínskou stranou mohou vypovídat i další americké sankce na čínské podniky, které podle listu Financial Times chystá Washington. Chystat by se měly jak investic, tak exportu. Na sankčním seznamu se údajně ve čtvrtek ocitne i největší čínský výrobce komerčních bezpilotních letounů DJI Technology.

Akcie čínských firem z odvětví zdravotní péče a vyspělých technologií ve středu na to konto prudce klesly.

Zdroje: CNBC, ČTK