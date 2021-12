Didi Global uposlechla doporučení Číny. Stahuje se z newyorské burzy a začíná plánovat hongkongské IPO

Největší čínská alternativní taxislužba Didi plánuje stažení z newyorské akciové burzy NYSE (New York Exchange) a uvedení na burze v Hongkongu. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Ve Spojených státech se její akcie obchodují teprve pět měsíců. Čínské úřady po Didi požadovaly, aby uvedení na americkou burzu pozastavila, a firma si kvůli neuposlechnutí vysloužila jejich nevoli, připomněla agentura Reuters.



Představenstvo pověřilo firmu zahájením potřebného řízení. Hlasování o něm by se mělo uskutečnit později na valné hromadě.



Didi se jen několik dní po vstupu na americkou burzu dostala do středu zájmu čínských úřadů. Ty začaly zkoumat, jak firma nakládá s daty.



Mocný čínský úřad CAC , který vláda pověřila správou internetu v zemi, pak rychle nařídil obchodům s aplikacemi, aby odstranily 25 mobilních aplikací Didi. Firmě s odkazem na národní bezpečnost a veřejný zájem zakázal registrovat nové uživatele. Vyšetřování Didi ještě neskončilo.



Pekingští regulátoři se letos zaměřili na řadu čínských internetových společností a přišli s přísnějšími pravidly. Pozorovatelé hovoří o skutečném "zátahu“.



Didi působí kromě Číny v 16 dalších zemích jako je Austrálie, Brazílie, Mexiko a Rusko. Konkuruje americkému Uberu.



Cena akcií Didi se od startu na burze začátkem července snížila na polovinu. Společnost uvedla, že zajistí, aby její akcie kotované v New Yorku byly směnitelné na "volně obchodovatelné akcie“ na jiné mezinárodně uznávané burze cenných papírů.