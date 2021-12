Alibaba je nejlevnější v historii. Výplach stáhl hodnotu o půl bilionu dolarů (+komentář analytika)

Akcie společnosti Alibaba Group Holding listované v USA nikdy nebyly levnější. Ve středu se propadly o 4 procenta na hodnotu, kde nebyly od května 2017. Velice nízká valuace je lákavá, nicméně byznys Alibaby začíná podle kvartálních výsledků z poslední doby zpomalovat, upozorňuje akciový analytik Patria Ján Hladký.

Původem čínská společnost se na Wall Street obchoduje přes takzvané americké depozitní certifikáty (ADR), které se (na základě reportovaných výsledků) obchodují na násobku 18,7. To je nejnižší úroveň od jejího debutu v roce 2014 a historicky největší diskont ve vztahu k průměrné hodnotě tohoto poměru v indexu Nasdaq 100 , napsala agentura Bloomberg.

Hodnota společnosti se kvůli tomuto výprodeji snížila za posledních 13 měsíců o 526 miliard dolarů. Investoři znepokojovaly firemní prognózy, zatímco na některé z největších motorů růstu Alibaby, jako jsou fintech, data, online reklama a obsah, si posvítili pekingští regulátoři. V nejnovějších výsledcích, které oznámila minulý měsíc, Alibaba na úrovni kvartálních tržeb nedosáhla na tržní odhady a nadto předpověděla zpomalení růstu tržeb v roce 2022.

Vývoj akcií společnosti Alibaba listovaných v USA od začátku roku 2021:

Dalším faktorem je nejistota nad budoucností technologických firem jako právě Alibaba, které využily vehiklu zvaného zvláštní entita k tomu, aby obešly čínská pravidla o zahraničních vlastnících a upsaly svoje akcie v zahraničí. Podle nepotvrzených zpráv teď chce Čína firmám zakázat, aby na zahraniční burzy přes model těchto zvláštních entit (Variable Interest Entity) vstupovaly. Čínský regulátor pro cenné papíry mediální spekulace o zákazu zahraničních úpisů firem skrze struktury VIE ve středu popřel. Akcie Alibaby nicméně dnes v Hongkongu odepsaly 2 procenta. V první polovině obchodování na Wall Street se jim ale daří a připisují zhruba 1 procento.

Investoři, kteří sázejí na to, že akcie Alibaby jsou moc levné a čeká je obrat směrem nahoru, události kolem Alibaby ovšem válcují. Derivátoví obchodníci, kteří si koupili býčí opce na Alibabu, tento týden kapitulovali a tisíce prosincových opcí na koupi prodali s hlubokými ztrátami.

Zdaleka nejčastěji vlastněný kontrakt jsou ale medvědí opce na prodej, expirující za zhruba dva týdny. Strike price, tedy realizační, přesně stanovená cena, je u nich na 20 dolarech, což implikuje 84procentní propad proti středečnímu závěru.

Analytikům na Wall Street se s poklesem ADR Alibaby nedaří moc držet krok. Z velké části jsou pořád optimisty a 56 analytíků, které sleduje Bloomberg, má na tento titul nákupní doporučení (dalších pět by drželo a jenom jeden radí prodávat). Průměrná cílová cena ale klesá už 18 týdnů za sebou a americké akcie Alibaby jsou od začátku roku o více než 47 procent levnější.

„Vývoj kolem akcií (ADR) Alibaby je skutečně tragický. Jinak se to říct jednoduše nedá a i my jsme se ošklivě spálili. Velice nízká valuace je sice lákavá, nicméně byznys Alibaby začíná dle posledních kvartálních výsledků značně zpomalovat a regulační krupobití nepřestává. Co tím čínská komunistická strana vlastně sleduje, je pořád větší záhadou (technologická válka s USA se bez velkých profitabilních společností vyhrát nedá)," uvádí akciový analytik Patrie Ján Hladký. "I kdyby se navíc akcie Alibaby začaly odrážet ode dna, na obzoru se pomalu rýsuje reálná hrozba stažení všech čínských ADR z amerických burz. Taková situace je zatím pořád daleko (dle současných amerických pravidel nejdřív leden 2024), avšak těžko říct, kam akcie investoři při takovémto riziku nechají vystoupat. Historická maxima ze závěru loňského roku (cca 300 USD za ADR) se víc a víc proměňují ve zbožný sen,“ uvedl také.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz