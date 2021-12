Čína plánuje uzavřít oblíbenou právní kličku technologických gigantů pro zahraniční kotace akcií

Čína údajně plánuje zakázat společnostem, které chtějí vstoupit na zahraniční akciové trhy, využívat k získání kapitálu od zahraničních investorů právní kličku skrze tzv. subjekty s proměnlivým podílem (VIE), kterou si oblíbil zejména tamní technologický sektor.

Tento zákaz, který má částečně řešit také obavy ohledně bezpečnosti dat, má být součástí změn v novém návrhu pravidel pro čínské zahraniční úpisy akcií, které mohou být dokončeny již tento měsíc, uvedli lidé, kteří chtějí zůstat v anonymitě. Společnosti využívající strukturu VIE by pak stále mohly využívat primární veřejné nabídky v Hongkongu pod podmínkou schválení regulačními orgány, dodali tito lidé.



Společnosti, které jsou v současné době kotované v USA a Hongkongu a které používají VIE, by musely provést úpravy tak, aby jejich vlastnické struktury byly transparentnější, zejména v sektorech, kde jsou zahraniční investice zakázány, pokračovali. Není jasné, zda by to znamenalo i změnu akcionářů, nebo ještě drastičtěji, delisting nejcitlivějších firem. Podrobnosti navrhovaných pravidel se stále projednávají a mohou se změnit.



Tato zásadní změna by představovala jeden z největších kroků Pekingu k potlačení zahraničních úpisů po newyorském IPO gigantu Didi Global. Úřady od té doby začaly brzdit firmy, které se snaží vstoupit na americkou burzu, a zavřely cestu, která technologickým firmám a jejich podporovatelům z Wall Street generovala miliardy dolarů.



To vše je součástí rok trvající kampaně, která má omezit růst čínského internetového sektoru, který Peking nazval „bezhlavou“ expanzí soukromého kapitálu. Zákaz VIE by pokryl právní mezeru, kterou už dvě desetiletí využívají technologičtí giganti od Alibaby až po Tencent, aby se vyhnuli omezením pro zahraniční investice a zahraniční listing. Může tak zmařit ambice firem, jako je ByteDance, které uvažují o vstupu na zahraniční burzu.



Přestože se o univerzálním zákazu struktury VIE neuvažuje, zastavení zahraničních kotací a dodatečný přezkum pro hongkongská IPO by znamenalo, že tento model již nebude pro mnoho start-upů schůdný. Některým investičním bankám již regulační orgány doporučily, aby ukončily své práce zahrnující VIE, uvedla osoba obeznámená s touto záležitostí.



VIE struktura umožňovala čínským společnostem obejít pravidla pro zahraniční investice v citlivých odvětvích, včetně internetového průmyslu. Skrze ní mohly čínské firmy převádět zisky na zahraniční subjekt registrovaný na místech, jako jsou Kajmanské ostrovy nebo Britské Panenské ostrovy, spolu s akciemi, které pak mohly vlastnit zahraniční investoři.



Tuto strukturu používá prakticky každá velká čínská internetová společnost k čím dál větším obavám Pekingu. V červenci uvedl čínský úřad pro kyberprostor, že společnosti, které uchovávají údaje o více než 1 milionu uživatelů, musí projít schválením, když budou žádat o úpis akcií v zahraničí. Přezkoumání kybernetické bezpečnosti se může vyžadovat také pro firmy plánující IPO v Hongkongu, pokud by tato kotace mohla mít potenciální dopad na národní bezpečnost. Tato změna nicméně neodradila společnosti zpracovávající data jako Cloud Village na streamování hudby a giganta na umělou inteligenci SenseTime Group, aby plánovaly IPO v tomto městě.



Až donedávna měly úřady jen málo právních možností, jak zabránit citlivým zahraničním úpisům, jako v případě IPO Didi. Úředníci údajně tohoto obra požádali, aby načrtl plán na stažení se z americké burzy, řekli minulý týden lidé obeznámení s touto záležitostí.



Od té doby, co začaly represe proti Didi na začátku července, nacenila své zahraniční IPO pouze jedna čínská společnost, zatímco 29 jich kótovalo v Hongkongu, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg. Cloud Village společnosti NetEase bude v tomto městě debutovat ve čtvrtek, zatímco ostře sledované IPO SenseTime by se mělo začít obchodovat v týdnu od 13. prosince.



Vysoký úředník čínského regulátora cenných papírů minulý týden uvedl, že Čína plně podporuje společnosti, které si jako primární místo pro kotace vyberou Hongkong. Shen Bing, generální ředitel odboru mezinárodních záležitostí CSRC, dodal, že si Čína myslí, že stažení se z burzy v USA není dobrá věc ani pro společnosti, ani pro globální investory a ani pro vztahy mezi Čínou a USA.



Zvýšený čínský regulační dohled zaznamenaly i USA. Americká Komise pro cenné papíry a burzy zastavila čekající IPO čínských společností, dokud nebudou plně zveřejněna politická a regulační rizika, a varuje, že investoři si nemusí být vědomi, že ve skutečnosti kupují akcie fiktivních společností namísto přímých podílů v těchto podnicích.



Zdroj: Bloomberg