Čínské firmy, které obchodují své akcie v USA, budou muset zveřejňovat více informací

Čínské firmy, které mají akcie na burzách ve Spojených státech, budou muset zveřejňovat více informací než dosud, zejména o svém auditu. Uvedla to americká Komise pro cenné papíry (SEC), která k tomu ve čtvrtek vydala souhrn pokynů. Nutné bude také sdělovat, jaké má daná firma vazby na čínskou vládu. Pokud se čínské firmy odmítnou přísnějším pravidlům podrobit, budou muset z amerických akciových trhů odejít.



Nejnovější nařízení americké burzovní komise reaguje na dlouhotrvající spory mezi Pekingem a Washingtonem ohledně toho, kolik informací by měly zahraniční firmy obchodované v USA zveřejňovat. Nyní bude platit, že firmy, které využívají služeb auditorů v zahraniční jurisdikci, budou muset potvrdit, že je tam "nevlastní ani nad nimi nemá kontrolu žádný vládní úřad". Stejně tak budou muset firmy ve svých výročních zprávách zveřejňovat i některé další informace.



Burzovní komise upozornila, že pokud se firmy nebudou chtít pokynům podvolit nebo se jimi nebudou řídit tak, jak se od nich bude vyžadovat, mohou provozovatelé burz uplatnit různá omezení pro obchody s akciemi daného podniku.



Ostatní země vycházejí Washingtonu vstříc, když americké úřady zahraniční vlády žádají, aby účinněji dohlížely na co nejpřesnější finanční reportování, upozorňuje agentura AP. Naopak Čína americkému Úřadu pro dohled nad účetnictvím veřejně obchodovaných firem (PCAOB) odmítá umožnit, aby mohl kontrolovat práci čínských auditorů.



Stovky čínských firem si na finančních trzích v USA zajistily už desítky miliard dolarů. Jejich status je ale příčinou narůstajících sporů s Pekingem. Nejnovější nařízení americké burzovní komise se obecně vztahuje na auditorské firmy, u kterých PCAOB nemá možnost si zkontrolovat, jak spolehlivě svou práci odvádějí. Jde zejména o firmy z Číny.



Americká vláda v jiném nařízení také americkým občanům zakázala investovat do akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů vydaných čínskými společnostmi, u kterých se domnívá, že jsou napojeny na čínskou komunistickou stranu. Američané mají obavy, že se Peking přes takové firmy snaží získat přístup k nejnovějším technologiím, které by pak využil pro vojenské účely.