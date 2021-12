Britská vláda poskytne miliardu liber firmám zasaženým dopady omikronu

Britská vláda poskytne miliardu liber (29,6 miliardy Kč) převážně malým a středním podnikům, na které nejvíce doléhají dopady koronavirové varianty omikron. Oznámilo to dnes britské ministerstvo financí. Pomoc bude ve formě grantů a půjček a zaměří se na pohostinský sektor, kde je kvůli zhoršení pandemie v sázce přežití mnoha firem. Vláda tak vychází vstříc provozovatelům hospod, restaurací a dalších zařízení, kterým po zavedení vládních omezujících opatření prudce klesly příjmy.

Ministr financí Rishi Sunak upozornil, že vláda pomůže vybraným firmám s náklady na nemocenské v souvislosti s covidem-19. Sunak rovněž oznámil, že dalších 30 milionů liber vláda poskytne jako pomoc provozovatelům kin, divadel a muzeí. Nová pomoc je podle ministra štědrá a vláda ji poskytne, protože si je vědoma problémů, kterým podniky v tomto odvětví čelí v předvánočním období.



Firmy v pohostinském a zábavním sektoru v Anglii budou mít každá nárok na jednorázový grant až 6000 liber (téměř 178.000 Kč). Dalších celkem 100 milionů liber dostanou místní vlády na podporu firem ve své oblasti, na které doléhá prudký nárůst počtu případů nákazy omikronem.



Generální ředitelka Britské obchodní komory Shevaun Havilandová řekla, že pomoc bude znamenat "vítanou úlevu" pro mnoho firem, které zasáhla protiepidemická opatření. Upozornila však, že pokud omezení zůstanou v platnosti déle nebo se ještě zpřísní, bude možná potřeba ještě další pomoc.



"Jsme rádi, že ministr vyslyšel náš požadavek na další grantové financování pro firmy v pohostinském a zábavním sektoru," citovala Havilandovou stanice BBC. Šéfka obchodní komory nicméně upozornila, že důležitá bude rychlost a jasná pravidla, aby pomoc mohla být vyplacena v co nejkratším čase.



Hospody a restaurace hlásí vlnu rušení rezervací v klíčovém vánočním období, kdy jinak mívají vysoké tržby. Lidé se kvůli výskytu nakažlivější varianty omikron vyhýbají veřejným akcím a zaměstnanci jsou nuceni trávit několik dnů v samoizolaci. Provozovny tak často zůstávají bez plného personálu, což firmám komplikuje nebo úplně znemožňuje činnost. Zavřít se rozhodlo také mnoho divadel, kin a muzeí.



"Jak se prudce zvyšuje počet případů nákazy omikronem, tak lidé v každodenním životě správně uplatňují větší opatrnost, což doléhá na náš pohostinský sektor i na odvětví kulturních a volnočasových aktivit. A to v době, která je z celého roku obvykle nejrušnější," uvedl v prohlášení premiér Boris Johnson. "Proto okamžitě jednáme," dodal.



Ministr financí nechtěl říci, zda vláda počítá s další pomocí v případě, že by kvůli zhoršené epidemické situaci přistoupila k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Ministři totiž čelí tlaku, aby proti rychlému šíření varianty omikron rázně zakročili. Sunak řekl, že bude "vždy reagovat proporcionálně a přiměřeně k nastalé situaci".



Stínový ministr financí Pat McFadden z Labouristické strany řekl, že oznámená pomoc je sice vítaná, ale že měla být oznámena už minulý týden, když poslanci hlasovali o náhradním plánu vlády, jak dál s opatřeními proti šíření epidemie.



Prudký pokles podnikatelské činnosti se dostavil poté, co zdravotnické úřady v Anglii vyzvaly obyvatele, aby omezili kontakty s ostatními lidmi a vybrali si jen ty akce, kterých se o vánočních svátcích skutečně chtějí zúčastnit. Apel přichází v situaci, kdy se počet infikovaných covidem-19 v celé Británii v pondělí vyšplhal na 91.743, což je druhý nejvyšší počet od začátku pandemie. To vyvolává obavy z přetíženosti nemocnic.