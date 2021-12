Globální hodnota fúzí a akvizicí letos poprvé překonala pět bilionů dolarů

Celosvětová hodnota fúzí a akvizicí v letošním roce poprvé v historii překonala hranici pěti bilionů dolarů (112 bilionů Kč). Vyplývá to z údajů společnosti Dealogic. Za růstem hodnoty fúzí a akvizicí stojí mimo jiné nadbytek kapitálu ve firemním sektoru a příznivý vývoj na akciových trzích, napsala agentura Reuters.



V období od začátku roku do poloviny prosince se hodnota fúzí a akvizicí podle údajů firmy Dealogic meziročně zvýšila o 63 procent na 5,63 bilionu dolarů (126 bilionů Kč). Výrazně tak překonala dosavadní rekord 4,42 bilionu dolarů z roku 2007.



"Finanční situace podniků je neuvěřitelně zdravá, jen v samotných Spojených státech firmy sedí na dvou bilionech dolarů v hotovosti. A kapitál zůstává dostupný za historicky nízké náklady," uvedl analytik Chris Roop z banky . Velké podniky navíc využívají růstu na akciových trzích k tomu, aby financovaly akvizice prostřednictvím vlastních akcií.



"Silné akciové trhy jsou klíčovým motorem fúzí a akvizicí. Když jsou ceny akcií vysoké, obvykle to koresponduje s příznivými ekonomickými vyhlídkami a s vysokou důvěrou šéfů firem," uvedl Tom Miles z banky .



V samotných Spojených státech se letos hodnota fúzí a akvizicí téměř zdvojnásobila na 2,61 bilionu dolarů. V Evropě stoupla o 47 procent na 1,26 bilionu dolarů a v Asii se zvýšila o 37 procent na 1,27 bilionu dolarů.



"Ačkoliv zahraniční aktivita čínských firem (v oblasti fúzí a akvizicí) byla mírná, podniky z jiných asijských zemí nákupy globálních aktiv zintenzivnily. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat, zejména co se týče transakcí v Evropě a Spojených státech," uvedl Raghav Maliah z banky .