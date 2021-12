O kolik letos vyrostla šestice největších amerických technologií

Největší americké společnosti podle tržní kapitalizace, které patří i mezi největší společnosti na světě, v letošním roce dále posilují. Tržní kapitalizace firem a se blíží k hranici tří bilionů dolarů (66,3 bilionu Kč) a společnosti a Meta letos poprvé překonaly hranici jednoho bilionu dolarů, upozornil server CNBC.



Všech šest největších firem jsou technologické společnosti, a to , , Alphabet, , a Meta, mateřská firma . Celosvětově se mezi šest největších firem podle tržní kapitalizace dostala jediná neamerická firma - saúdskoarabský ropný gigant Aramco. Tržní kapitalizace všech šesti největších světových firem je vyšší než jeden bilion USD.



Tržní kapitalizace šesti největších amerických firem od počátku letošního roku do 23. prosince stoupla celkově o 2,9 bilionu USD, vyplývá z údajů společnosti FactSet.





"Na technologické společnosti, které se dostanou do klubu dolarových bilionářů, se v Silicon Valley pohlíží téměř jako na šálek kávy," řekl CNBC analytik Wedbush Securities Dan Ives. "Už to není taková mega událost jako byla před dvěma nebo třemi lety. Ukazuje to, že velké technologické firmy mají po pandemii nesrovnatelnou pozici," podotkl.



Největší firmou podle tržní kapitalizace je , jehož hodnota letos stoupla o zhruba 30 procent. V srpnu 2020 výrobce iPhonů poprvé překonal hranici dvou bilionů USD a letos pokračoval ve výstupu směrem k hranici tří bilionů USD. Nyní je jeho tržní kapitalizace 2,9 bilionu USD a před druhým Microsoftem má náskok zhruba 400 miliard USD.



Microsoft, technologická firma založená Billem Gatesem, si letos připsal 50 procent. Firmě se daří v posledních několika letech díky zaměření na cloudové technologie. Letos v červnu její tržní kapitalizace poprvé překročila hranici dvou bilionů USD a podle některých analytiků je možné, že se jí podaří překonat hranici tří bilionů USD dříve než Applu.



Třetí příčka patří společnosti Alphabet, mateřské firmě Googlu. Tržní kapitalizace Alphabetu na počátku listopadu poprvé dosáhla dvou bilionů USD, necelé dva roky poté, co překročila hodnotu jednoho bilionu USD, a na této hodnotě se udržela i 23. prosince. Od počátku roku akcie firmy stouply o 65 procent. Firmě pomohly výsledky hospodaření a výkon akcií podpořilo i to, že spotřebitelé v době pandemie spoléhali na digitální produkty a služby Googlu.



Akcie internetového prodejce se letos pohybují jak na horské dráze. V létě rostly až o 17 procent, nyní si připisují zhruba šest procent. Firma se potýká se zpomalujícím růstem tržeb, protože zákazníci se vracejí do kamenných obchodů, a problémy v dodavatelském řetězci omezují dostupnost některých položek. K 23. prosinci tržní kapitalizace firmy činila 1,7 bilionu USD.



Akcie výrobce elektrických aut loni vzrostly více než pětinásobně a generální ředitel firmy Elon Musk se stal nejbohatším člověkem na světě. V růstu pokračují akcie i letos, i když pomalejším tempem, od počátku roku si připsaly 58 procent. Letos tržní kapitalizace Tesly poprvé překročila hranici jednoho bilionu USD a 23. prosince činila zhruba 1,1 bilionu USD.



Hodnotu jednoho bilionu USD se letos podařilo překonat i firmě Meta, která od počátku roku posílila o 20 procent. V současnosti je však firma pod touto hodnotou.

Zdroj: CNBC, ČTK