Další vývoj na trhu se zemním plynem a ropou a energetické akcie

Francisco Blanch, který stojí v čele globálního komoditního výzkumu v , vysvětloval na Bloomberg Markets, proč došlo před Vánoci k prudké korekci cen zemního plynu v Evropě. Svou roli hrály lodě vypravené z USA, které mají pomoci s dodávkami zemního plynu pro Anglii. Celkově pak expert míní, že pokud se ceny nějaké komodity typu zemního plynu dostanou vysoko, samy si připraví půdu pro svůj následný pokles, protože dojde k odpovídajícím změnám jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.



Blanch podle svých slov například hovořil s řadou ředitelů velkých evropských průmyslových firem, které na vysoké ceny zemního plynu reagují usilovnou snahou o snížení jeho spotřeby. Na druhou stranu jsou zásoby zemního plynu v Evropě stále velmi nízko a to s sebou nese extrémní pohyby cen. A jelikož se stále nacházíme na počátku zimy, dá se jen doufat, že extrémně vysoké ceny „vyléčí samy sebe“ a v prvním čtvrtletí příštího roku bude situace již klidnější. Následující tabulka ukazuje Blanchovy predikce pro příští rok u ropy a zemního plynu pro USA (průměry pro celý rok):



Zdroj: Youtube



Situace v USA je podle experta rozdílná, protože již reaguje nabídková strana trhu a roste produkce. Evropa sama tuto možnost nemá a musí se do značné míry spoléhat na Rusko. Expert míní, že kvůli situaci na trhu s plynem je evropský průmysl v podstatě v recesi, protože současné ceny plynu odpovídají 250 dolarům za barel ropy. Zvedat by se mohly začít i ceny ropy s tím, jak bude polevovat pandemie, a v takovém případě by se mohly dostat nad predikce prezentované výše.







Následující graf ukazuje roční cenové pohyby u vybraných komodit od energií přes průmyslové kovy po zemědělské komodity. Pro srovnání je uvedena i návratnost globálních akcií, dolaru, amerických vládních obligací a firemních dluhopisů:



Zdroj: Youtube



K energetickému sektoru expert uvedl, že jeho návratnost investovaného kapitálu se v posledních pěti letech pohybovala kolem nuly a v posledních deseti letech kolem 5 %. Existuje tedy dobrý důvod, proč akcie energetických firem v předchozích letech výrazně zaostávaly za celým trhem. Investoři jsou již také „unaveni z toho, že vedení energetických firem jen tak hází peníze do země.“ K tomu se přidává energetická transformace celé ekonomiky včetně otázky, jak moc ropy chceme v budoucnu využívat. Pokud jen minimum, není důvod, aby ropné společnosti nyní investovaly. Přechod na nový energetický model naopak nahrává řadě kovů včetně mědi.



Zdroj: Bloomberg Markets