Stratég: Ohledně roku 2022 nebuďte příliš optimističtí, přesto se zde dají najít slibné příležitosti

Investoři mohou po několika letech velkých zisků na akciovém trhu věřit, že i rok 2022 bude velmi štědrý. Mnoho finančních poradců ale varuje před přílišným optimismem.

„Radíme klientům, aby na akciovém trhu a v portfoliích obecně očekávali spíše nevýrazný rok, kdy bude přetrvávat vyšší inflace, pomalejší ekonomický růst a kdy se budou zvyšovat úrokové sazby,“ řekl Shon Anderson, prezident a hlavní majetkový stratég společnosti Anderson Financial Strategies.



Americký akciový index S&P 500 zatím letos vykázal celkovou návratnost včetně dividend přibližně 29,2 %. Vysoce tak přesáhl loňských 18,4 %, ale již ne 31,5 % z roku 2019 (v roce 2018 totiž odmazal více než 4 %). Dlouhodobě se roční průměr pohybuje okolo 10 %.



Index Dow Jones Industrial Average zatím dosáhl celkového letošního výnosu 21,1 % po 9,72 % v roce 2020 a zhruba 25,3 % v roce 2019 (a ztrátě 5,6 % v roce 2018). Technologický index Nasdaq Composite zatím letos zaznamenal 23,2% zisk po 44,9 % v roce 2020 a přibližně 36,7 % v roce 2019 (a ztrátě 2,84 % v roce 2018).





Přestože rok 2022 může zakončit s nižšími, možná jednocifernými, výnosy, očekává se, že ekonomika bude nadále expandovat, i když již pomalejším tempem než letos. Ve třetím čtvrtletí zpomalil růst hrubého domácího produktu USA podle vládních statistik na 2,3 % meziročně. Ve druhém čtvrtletí přitom rostl o 6,5 % meziročně a v prvním čtvrtletí o 6,4 %.



Zpomalující růst spolu s přetrvávající inflací a očekáváním, že Fed bude v příštím roce zvyšovat úrokové sazby, vytváří příležitost, aby určitá odvětví nebo tržní sektory předčily svým výkonem ostatní.

„Je tu správný důvod, proč být opatrnější a defenzivnější... ale stále tu jsou příležitosti, jak vydělat,“ řekl Matthew McKay, investiční analytik společnosti Briaud Financial Advisors. "Obvykle se jedná o prostředí, kde mohou mít utility, zdravotnictví a spotřební zboží obecně vyšší výkonnost," doplnil McKay.



A dařit se může podle něj také akciím na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. "V druhé polovině roku by mělo mnoho zemí zaznamenat meziroční růst, což by bylo pro tyto dva široké trhy docela pozitivní, zejména s ohledem na rozumné násobky, na kterých jsou naceněné," pokračuje McKay.



Investiční fondy do nemovitostí by si také mohly vést lépe než širší trh, řekl Anderson. Tzv. REIT jsou společnosti, které vlastní a/nebo provozují nemovitosti, jako jsou kancelářské budovy, nákupní centra, bytové komplexy a sklady. „Konkrétně u REIT si myslíme, že tu je více příležitostí v datových centrech, samoskladovacích a zdravotnických zařízeních,“ řekl Anderson.





Silnou stránkou mohou být také akcie související s rezidenčními budovami, řekl Joseph Veranth, hlavní investiční ředitel a portfolio manažer ve společnosti Dana Investment Advisors. "Stále tu je obrovská zadržovaná poptávka po bydlení," řekl Veranth. Mezi jeho oblíbené tipy patří stavitel domů a Fortune Brands Home & Security, mezi jehož produkty patří i instalatérství, truhlářství nebo venkovní a vnitřní zabezpečení.



Ze silné ekonomiky mohou také těžit průmyslové akcie podpořené americkými vládními výdaji na infrastrukturu nebo obranu, řekl CFP Barry Glassman, zakladatel a prezident Glassman Wealth Services. Glassman dodal, že jeho firma se zaměřuje na celkovou návratnost akcionářům - to znamená, že se dívá na akcie s konzistentními výplatami dividend a zpětnými odkupy akcií.



„Nedovedu si představit, že by S&P pokračoval ve svém působivém tříletém letu vzhůru, ale i kdyby se indexu nedařilo tak dobře, myslím, že jsou tu některé akcie, které by si mohly vést lépe,“ domnívá se Glassman. "Myslím, že to, co bude rozhodující, je ziskovost a stabilita zisků."



